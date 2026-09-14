¿Qué son los Premios Emmy?
Este lunes 14 de septiembre se celebra una nueva edición de los Premios Emmy y te explicamos, punto por punto, qué significa esta premiación y cómo verla.
Considerados el estándar de excelencia equivalente a los Premios Oscar dentro de la industria pantalla chica, los Premios Emmy celebran su 77.ª edición este lunes 14 de septiembre para galardonar a las mejores producciones, interpretaciones y apartados técnicos del año.
Origen e historia: de la escala local al icono global
El galardón nació en 1949 por iniciativa de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS), organizando una gala inaugural en el Hollywood Athletic Club donde solo se entregaron seis estatuillas de alcance regional. Dado el acelerado crecimiento del medio, para 1950 la cobertura se extendió a todo el territorio estadounidense, institucionalizando el certamen a nivel nacional.
La denominación del premio responde a una evolución técnica:
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"Ike": Primera propuesta basada en el iconoscopio (primer tubo de cámara de televisión), descartada por coincidir con el apodo del general Dwight D. Eisenhower.
"Immy": Derivado del image-orthicon (tubo orticón de imagen), variante tecnológica de la época.
"Emmy": Modificación feminizada definitiva surgida tras la creación del diseño de la estatuilla por Louis McManus, que representa a una mujer alada sosteniendo un átomo (símbolo del cruce entre el arte y la ciencia).
Cómo se eligen los ganadores: estructura y cuerpo electoral
La definición de las candidaturas y triunfadores recae en un universo de aproximadamente 25.000 profesionales integrantes de la Academia. El método utiliza un estricto sistema de votación por pares (peer-to-peer), en el cual cada rama profesional evalúa exclusivamente a sus pares directos: los actores eligen las categorías interpretativas y los especialistas técnicos juzgan sus respectivos rubros.
Para abarcar la complejidad de las producciones actuales, la premiación se fragmenta en dos instancias principales:
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Creative Arts Emmy Awards: Gala previa dedicada al reconocimiento de los apartados técnicos, de diseño, mezcla de sonido, edición, vestuario y roles de reparto o invitados.
Primetime Emmy Awards: Ceremonia central enfocada en los rubros principales de drama, comedia, miniserie, dirección, guion y actuaciones protagónicas.
Proyección de la 77.ª edición e impacto internacional
Con títulos de alto perfil compitiendo en el circuito como Hacks, The Pitt y La maldición de Widow’s Bay, la ceremonia mide el pulso creativo de las cadenas y plataformas de streaming. La temporada de galardones culminará posteriormente el 23 de noviembre con la entrega de los Emmy Internacionales, consolidando a la marca como el termómetro definitivo de las tendencias audiovisuales del mercado global.
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