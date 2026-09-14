¿Qué son los Premios Emmy?

Creative Arts Emmy Awards: Gala previa dedicada al reconocimiento de los apartados técnicos, de diseño, mezcla de sonido, edición, vestuario y roles de reparto o invitados.

Primetime Emmy Awards: Ceremonia central enfocada en los rubros principales de drama, comedia, miniserie, dirección, guion y actuaciones protagónicas.

Proyección de la 77.ª edición e impacto internacional

Con títulos de alto perfil compitiendo en el circuito como Hacks, The Pitt y La maldición de Widow’s Bay, la ceremonia mide el pulso creativo de las cadenas y plataformas de streaming. La temporada de galardones culminará posteriormente el 23 de noviembre con la entrega de los Emmy Internacionales, consolidando a la marca como el termómetro definitivo de las tendencias audiovisuales del mercado global.