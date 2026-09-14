A qué hora empiezan los Premios Emmy 2026
Este 14 de septiembre se celebra una nueva edición de los Premios Emmy y te revelamos a qué hora verlos desde Argentina. Los detalles.
Llega una nueva edición de la temporada de Premios a HBO Max y TNT. Esto es porque este lunes 14 de septiembre se celebra la edición número 78 de los Premios Emmy. Estos galardones, que celebran lo mejor de la televisión estadounidense y fueron creados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión en el Teatro Peacock en Los Ángeles.
En este mismo lugar se reunirán todas las celebridades de Hollywood para festejar una nueva edición de estos galardones que cumplen con el estándar de excelencia de los Premios Óscar. La ceremonia, además, contará con la presencia de la actriz, productora y realizadora Mariska Hargitay, célebre mundialmente por encarnar a Olivia Benson en la emblemática serie "Law & Order: Special Victims Unit" como presentadora de la gala.
A qué hora y dónde ver los Premios Emmy 2026
La 78ª Entrega de los Emmys, que reconocen la excelencia en la programación televisiva y del streaming, podrá verse en vivo por TNT y HBO Max este lunes 14 de septiembre a partir de las 20hsdesde el Teatro Peacock en Los Ángeles.
La cobertura en vivo comenzará con el pre-show Punto de encuentro que llevará a la audiencia a la intimidad de la celebración con acceso especial a los nominados en su paso por la alfombra roja, con la conducción de Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún. Además, para quienes quieran revivir los momentos más emocionantes de la gala, el evento estará disponible en HBO Max durante 6 meses luego de la transmisión en vivo.
El inicio de la entrega de premios variará según la franja horaria de cada país:
México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 6:00 p. m.
Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 7:00 p. m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay: 8:00 p. m.
Argentina, Chile, Uruguay y Brasil (Brasilia): 9:00 p. m.
España: 2:00 a. m. del martes 15 de septiembre.
Estados Unidos: 5:00 p. m. (costa del Pacífico) / 8:00 p. m. (costa del Este).
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