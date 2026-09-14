A qué hora empiezan los Premios Emmy 2026

La cobertura en vivo comenzará con el pre-show Punto de encuentro que llevará a la audiencia a la intimidad de la celebración con acceso especial a los nominados en su paso por la alfombra roja, con la conducción de Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún. Además, para quienes quieran revivir los momentos más emocionantes de la gala, el evento estará disponible en HBO Max durante 6 meses luego de la transmisión en vivo.