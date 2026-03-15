Premios Oscar 2026 EN VIVO: nominados, alfombra roja y todos ganadores, minuto a minuto

La Academia cierra este domingo la temporada de premios de Hollywood en el Dolby Theatre en Ovation. Todos los detalles.

- Por Noe Ríos

La industria cinematográfica tiene este domingo su noche de mayor esplendor con la llegada de la 98.ª Entrega de los Premios Oscar, evento que marca el punto culminante de la temporada de premios y que, como no puede ser de otra manera, tendrá a todo Hollywood expectante.

La ceremonia tiene lugar este domingo 15 de marzo en su sede tradicional, el Dolby Theatre en Ovation Hollywood y promete reunir a las personalidades más influyentes de la pantalla grande en una velada que celebra la excelencia creativa a nivel global

El encargado de guiar la ceremonia este año es el polifacético Conan O’Brien, reconocido productor, escritor y ganador del premio Emmy. Su estilo dinámico estará acompañado por una lista de presentadores de primer nivel que subirán al escenario para anunciar las distintas categorías.

Entre las figuras confirmadas se encuentran nombres de la talla de Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Javier Bardem, Zoe Saldaña y Chris Evans. La nómina de estrellas que participarán de la gala también incluye a talentos como Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Pedro Pascal y Sigourney Weaver, entre muchos otros.

Minuto a minuto de los Premios Oscar 2026

Los olvidados de la Academia

Cada año hay nombres que parecen fijos y terminan viendo la ceremonia desde casa. Este 2026 no es la excepción:

  • Paul Mescal: El gran olvidado. Su trabajo en esta temporada fue excelso, pero parece que la saturación de nombres masculinos potentes (DiCaprio, Hawke, Chalamet) lo dejó sin espacio. La Academia aún le debe el reconocimiento a su madurez actoral y a su proeza a la hora de llevar a Shakespeare a la pantalla grande.
  • Guillermo del Toro: Su ausencia en las categorías de animación o dirección por sus nuevos proyectos es un golpe para el cine latinoamericano y para la comunidad que busca visiones fantásticas. Pareciera que este año la Academia prefirió el realismo y el terror visceral sobre la fantasía gótica del mexicano.
  • Julianne Moore: Otro nombre que sonaba fuerte para Actriz de Reparto y que fue desplazada por el doblete de Valor sentimental en la categoría.
Los favoritos de la Academia

1. Mejor película:

Aunque "Sinners" llega con el récord histórico de nominaciones, la Academia suele ser conservadora a la hora de otorgar el premio mayor al cine de género (terror/autor). Por eso, "Una batalla tras otra" de Paul Thomas Anderson se perfila como la favorita sentimental y técnica. Es una película que grita "Oscar" por los cuatro costados: un elenco estelar, una factura técnica impecable y una narrativa que celebra el oficio cinematográfico. Sin embargo, no hay que descartar a "Hamnet", que tocó una fibra emocional profunda en los gremios, aunque fervientemente creo que la producción de Chloé Zhao no está dentro de la expectativa "premiable" de la Academia.

2. Mejor dirección:

Este es el choque de la noche. Paul Thomas Anderson es el eterno nominado que Hollywood "debe" premiar. Por otro lado, Ryan Coogler logró con "Sinners" algo que nadie había hecho: unificar a los técnicos y a los creativos bajo una película de terror. Si la Academia decide modernizarse de verdad, el premio es de Coogler. Si deciden saldar deudas pendientes, el Oscar se irá con Anderson.

3. Categorías de actuación:

  • Mejor Actor: Timothée Chalamet (Marty Supreme) es el favorito absoluto, o al menos lo era hasta antes de su última polémica. Lo cierto es que su transformación fue tan comentada que parece difícil que alguien le arrebate el premio, aunque el peso emocional de Wagner Moura (El agente secreto) podría dar la sorpresa si los académicos deciden premiar la sutileza sobre la transformación física. Y también está el peso que tiene Michael B. Jordan, quien no solamente hizo un trabajo descomunal en "Sinners", sino que nuevamente es el actor "premiable" y respetado de la Academia.
  • Mejor Actriz: Jessie Buckley (Hamnet) corre con ventaja por su interpretación desgarradora. Sin embargo, Renata Reinsve (Valor sentimental) tiene el apoyo del bloque internacional que ha crecido tanto en la Academia recientemente. Pero, teniendo en cuenta el paso de Buckley por la temporada de premios, así como su sublime interpretación de Agnes en "Hamnet", ella no solo es la favorita del público, sino también de la Academia.
  • Mejores actores de reparto: Esta es, para mi, una de las ternas más difíciles. El trabajo de Sean Penn en "Una batalla tras otra", así como el de Teyana Taylor en la misma película, merecen ser reconocidos. Pero, en lo que respecta a la terna femenina, no puedo dejar de lado a Elle Fanning en "Valor Sentimental" quien, con su talento, dio una interpretación que no es del todo valorada y merece el reconocimiento de la estatuilla. Sin embargo, si bien celebro el hecho de saber que Penn tiene la posibilidad de llevarse el premio, el duelo entre Taylor y Fanning me dejará un sabor amargo porque, la premiable en este caso es Teyana sin lugar a duda.

Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2026

Lo cierto es que, además de las películas que consiguieron romper un récord con su cantidad de nominaciones, también están otras figuras y producciones nominadas en las distintas ternas. Los detalles.

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor Dirección

  • Chloe Zhao - Hamnet
  • Josh Safdie - Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra
  • Joachim Trier - Valor sentimental
  • Ryan Coogler - Pecadores

Mejor Actor Protagonista

  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Pecadores
  • Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

  • Jesse Buckley - Hamnet
  • Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson - Song Sung Blue
  • Renata Reinsve - Valor sentimental
  • Emma Stone - Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro - Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Delroy Lindo - Pecadores
  • Sean Penn - Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård - Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning - Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor sentimental
  • Amy Madigan - La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku - Pecadores
  • Teyana Taylor - Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueños de trenes

Mejor Guion Original

  • Blue Moon
  • Fue solo un accidente
  • Marty Supremo
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Pecadores

Mejor Dirección de Casting

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein
  • La hermanastra fea
  • Pecadores
  • La máquina
  • Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Película Animada

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor largometraje documental

  • Alabama: presos del sistema
  • Abrázame en la luz
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin
  • La vecina perfecta

Mejor cortometraje documental

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejor montaje

  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor película internacional

  • El agente secreto
  • Fue solo un accidente
  • Valor sentimental
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Mejor canción original

  • “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
  • “Golden” de Las guerreras K-Pop
  • “I Lied to You” de Pecadores
  • “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
  • “Train Dreams” from Sueños de trenes

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat

Mejores efectos visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • F1
  • Jurassic World: Renace
  • The Lost Bus
  • Pecadores

A qué hora y cómo ver en vivo los premios Oscar 2026

La ceremonia se podrá seguir en vivo a través de las señales de HBO Max y TNT a partir de las 20 horas.

Para los fanáticos que no quieran perderse ningún detalle del glamour y la previa, la transmisión oficial iniciará una hora antes, a las 19 horas.

Este pre-show exclusivo contará con la conducción de Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky, quienes estarán situados directamente en la alfombra roja de Los Ángeles. Los presentadores tendrán la tarea de entrevistar a los candidatos a la estatuilla, brindando un acceso privilegiado a las sensaciones de los protagonistas antes de ingresar al recinto.

