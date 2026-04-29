Silvina Escudero confirmó su separación tras casi una década en pareja

En cuanto a los motivos de la ruptura, descartaron cualquier tipo de escándalo. “No hay terceros en discordia. No es un tema que tenga que ver con eso. Fue el desgaste de las parejas”, agregó Ochoa, llevando tranquilidad sobre el contexto de la decisión.

Por su parte, el conductor Ángel de Brito reveló la conversación privada que mantuvo con la protagonista: “Me sorprendió que me lo confirmó. Ella está bien, me dijo que hace mucho tiempo que venían con este tema. Estuvieron en Brasil de vacaciones, volvieron y tomaron la decisión. También me dijo que no lo sabe nadie, solo ella y su familia”.

Finalmente, De Brito compartió cómo atraviesa Escudero este momento personal: “Ella me habló muy bien de él, me dijo que no hay ningún problema, que lo charlaron y que tomaron la decisión porque sienten que es lo mejor para cada uno. Así que bueno, punto final para este matrimonio”.