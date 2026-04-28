ZAMA lanza el video de "Mi Rose": emociones reales y producción propia

"Mi Rose": emociones reales y producción propia

En su nueva propuesta, Zama explora el amor en todas sus facetas: lo que se dice, lo que duele y lo que ilusiona. Lo que hace destacar a este lanzamiento es su carácter artesanal y familiar:

Producción: El propio Zama se encarga de la composición y edición de contenidos.

Equipo: Cuenta con su padre en la instrumentación y su cuñado en las grabaciones audiovisuales.

Crecimiento: En sus inicios, llegó a vender su propio celular para reinvertir en equipos, demostrando un compromiso absoluto con su visión.

El desafío de ser independiente en el interior

Desarrollarse desde un pueblo pequeño no fue tarea fácil. Zama reconoce que el alcance y el acceso a los grandes medios son los mayores obstáculos para los artistas del interior, pero lejos de amedrentarse, lo tomó como un motor de aprendizaje: "Me obligó a trabajar más, a buscarle la vuelta y a mejorar constantemente".

A pesar de su perfil autogestivo, el artista ha buscado la excelencia en su formación. Tomó clases de canto con la prestigiosa coach Katie Viqueira (quien trabajó con figuras como María Becerra y Abel Pintos) y ha tenido experiencias de grabación con productores del entorno de la "Nena de Argentina".

Identidad y Futuro

Con letras auténticas y una estética visual cuidada que él mismo pule detalle a detalle, ZAMA se aleja de los modismos explícitos para enfocarse en un estilo fiel a sus valores. "Mi Rose" no es solo una canción, sino el reflejo de una evolución constante que busca llevar la esencia de la Patagonia a todo el país.

El video ya se encuentra disponible y marca una etapa de madurez en la carrera de este joven que, desde el sur profundo, demuestra que la distancia geográfica no es un límite para la creación de calidad.