Prime Video confirmó cuándo vuelve "Barrabrava", la serie de Gastón Pauls y Matías Mayer

Hay ficciones que no se miran, se padecen en el buen sentido; se sienten en la boca del estómago como el rugido de una tribuna antes de que empiece el partido. Barrabrava logró eso mismo en 2023: sacarnos del lugar común del "folclore" del fútbol para meternos en el barro de las traiciones familiares y el poder político. Tras una espera que puso a prueba la paciencia de los fans y atravesó diversos cambios en su producción, Prime Video confirmó que mayo de 2026 es el mes elegido para que César y el Polaco vuelvan a reclamar lo que es suyo.