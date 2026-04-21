Prime Video confirmó cuándo vuelve "Barrabrava", la serie de Gastón Pauls y Matías Mayer
La serie estrenada en 2023, que tuvo un gran éxito en la plataforma, prepara su regreso. Conocé cuándo estrena y cuál será su historia.
Hay ficciones que no se miran, se padecen en el buen sentido; se sienten en la boca del estómago como el rugido de una tribuna antes de que empiece el partido. Barrabrava logró eso mismo en 2023: sacarnos del lugar común del "folclore" del fútbol para meternos en el barro de las traiciones familiares y el poder político. Tras una espera que puso a prueba la paciencia de los fans y atravesó diversos cambios en su producción, Prime Video confirmó que mayo de 2026 es el mes elegido para que César y el Polaco vuelvan a reclamar lo que es suyo.
La magia de esta serie, creada por Jesús Braceras, reside en que no necesita que seas un fundamentalista de la pelota para atraparte. El conflicto en el ficticio Club Atlético Libertad del Puerto es, en realidad, una tragedia shakesperiana trasladada al asfalto del conurbano. Es la historia de dos hermanos, interpretados magistralmente por Gastón Pauls (César) y Matías Mayer (el Polaco), que se encuentran desterrados del único lugar donde se sentían reyes.
En esta segunda temporada, el aire se siente todavía más denso. Si la primera entrega nos mostró la caída del Tío (Gustavo Garzón) y la traición de Luna (Roberto Vallejos), los nuevos episodios nos prometen el ascenso desde las cenizas. César y el Polaco ya no solo luchan por el centro de la barra; luchan por su identidad en un mundo que los quiere descartar. El trabajo de Mayer y Pauls sigue siendo el corazón de esta historia: esa mezcla de dureza física y una vulnerabilidad emocional que asoma cuando las luces del estadio se apagan.
El regreso en mayo de 2026 marca un hito para Prime Video en la región, tras el estreno de "La casa de los Espíritus" a fines de abril. Con una puntuación sólida de 7,7 en IMDb, la serie se consolidó como un contenido de exportación que no edulcora la realidad del fútbol argentino. Es una ficción que duele porque se siente real: la soledad de Polaco con su hija Ximi (Violeta Narvay), el peso de una madre como Gladys (Mónica Gonzaga) y la violencia que parece ser el único lenguaje posible para sobrevivir.
¿Qué podemos esperar de esta nueva tanda de capítulos?
Una guerra total. Los hermanos tendrán que reconstruirse en medio de un club que cambió sus reglas, enfrentando a nuevos enemigos y, quizás, a sus propios fantasmas. Barrabrava vuelve para recordarnos que en la cancha, como en la vida, lo más difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse de pie cuando todos te quieren ver en el piso.
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