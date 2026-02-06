"Pura envidia": Graciela Alfano salió a bancar a la China Suárez y Marixa Balli
La histórica figura del espectáculo nacional apuntó sin filtros contra quienes cuestionan a varias de las mujeres más influyentes del ambiente artístico.
Graciela Alfano volvió a quedar en el centro de la conversación digital con una publicación que mezcló provocación, reflexión y un fuerte posicionamiento personal. A los 73 años, la exvedette usó su cuenta de Instagram para mostrarse orgullosa de su presente, celebrar su imagen actual y, al mismo tiempo, dejar un respaldo explícito a distintas protagonistas de la farándula argentina que —según su mirada— vienen siendo blanco de críticas que no tendrían otra raíz que la envidia. Su mensaje no pasó inadvertido y rápidamente se convirtió en tema de debate tanto entre usuarios de redes como en programas de espectáculos.
Fiel a su estilo frontal y sin rodeos, Alfano compartió una serie de fotos en las que se la ve posando con seguridad y actitud, luciendo una microbikini y una sonrisa confiada. Las imágenes, que refuerzan el perfil que viene construyendo hace tiempo en redes sociales, generaron una catarata de reacciones: desde elogios por su actitud y vitalidad hasta comentarios críticos. Lejos de esquivar la polémica, la actriz redobló la apuesta con un texto que acompañó la publicación y que dejó en claro cuál es su postura frente a los cuestionamientos que suelen recaer sobre mujeres con fuerte presencia pública.
“Esta es la pura verdad. Mujeres poderosas, a desarrollar defensas contra la pura envidia. Que envenene solo a quien la siente”, escribió la actriz y modelo, en una frase que muchos interpretaron como un mensaje directo a quienes suelen opinar sobre la vida, el cuerpo y las decisiones de las figuras femeninas del espectáculo. La declaración fue leída también como una reivindicación de la autoestima y la seguridad personal, dos ejes que Alfano viene destacando con frecuencia en sus posteos.
En esa misma publicación, Alfano fue un paso más allá y arrobó a Marixa Balli, la China Suárez, Luciana Salazar, Florencia Peña y Marina Calabró. A todas ellas las ubicó dentro de un mismo grupo: mujeres exitosas y expuestas que, a su entender, han sido atacadas “por pura y exclusiva envidia”. El gesto no fue casual, ya que varias de las mencionadas atravesaron en los últimos meses momentos de fuerte exposición mediática, con críticas constantes en redes sociales y en distintos programas de televisión.
