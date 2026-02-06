"Pura envidia": Graciela Alfano salió a bancar a la China Suárez y Marixa Balli

Graciela Alfano volvió a quedar en el centro de la conversación digital con una publicación que mezcló provocación, reflexión y un fuerte posicionamiento personal. A los 73 años, la exvedette usó su cuenta de Instagram para mostrarse orgullosa de su presente, celebrar su imagen actual y, al mismo tiempo, dejar un respaldo explícito a distintas protagonistas de la farándula argentina que —según su mirada— vienen siendo blanco de críticas que no tendrían otra raíz que la envidia. Su mensaje no pasó inadvertido y rápidamente se convirtió en tema de debate tanto entre usuarios de redes como en programas de espectáculos.