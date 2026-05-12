Griselda Siciliani, tajante sobre los actores con los que no volvería a trabajar: "Ni por millones de dólares"

Luego profundizó sobre lo importante que es para ella sentirse cómoda en el ambiente de trabajo, especialmente en una profesión que implica tanta cercanía emocional y física. “Menos para actuar que hay que estar... Igual, actuaría con casi todo el mundo... Casi nada se me viene a la mente”, agregó.

Las declaraciones rápidamente dieron pie a especulaciones en programas de espectáculos. En Puro Show, Pampito lanzó algunos nombres posibles y comentó que podrían tratarse de “Luciano Castro, Facundo Arana y Juan Darthés”.

Finalmente, Fernanda Iglesias fue aún más directa y señaló que el actor con quien Siciliani tendría mayores diferencias sería Facundo Arana. Según recordó la panelista, ambos habrían atravesado una experiencia complicada durante las grabaciones de Farsantes entre 2013 y 2014.

Además, Iglesias deslizó que Juan Darthés quedó completamente alejado del medio tras las denuncias públicas en su contra, mientras que una eventual ficción entre Griselda y Luciano Castro incluso podría generar un fuerte impacto mediático y publicitario.