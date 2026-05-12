Netflix: el drama alemán que narra una historia íntima con humor
Se estrenó en el 2021 y tiene a Nilam Farooq y Jonas Nay como protagonistas principales. Descubrí de qué trata y cuánto dura en la nota.
Las películas de drama y suspenso siguen ocupando un lugar destacado dentro del catálogo de Netflix, con historias atrapantes y giros inesperados que mantienen a los espectadores pegados al sillón. En ese contexto aparece Cuatro por cuatro, un film alemán que no pasó desapercibido entre los usuarios de la plataforma.
Estrenada en 2021 y con una duración de 1 hora y 28 minutos, esta producción dirigida por Florian Gottschick se centra en dos parejas de amigos que deciden llevar su relación a un terreno inesperado. Interpretada por Nilam Farooq y Jonas Nay, el plan es particular: intercambiar sus parejas con la regla de no tener contacto sexual.
De qué trata Cuatro por cuatro
Dos parejas de amigos atraviesan una etapa de estabilidad hasta que deciden involucrarse en una propuesta que pone a prueba la confianza entre todos. Lo que empieza como una idea curiosa para explorar se convierte en una situación difícil de manejar.
Con el correr de los días, lo que hicieron empieza a generar incomodidad y dudas que no habían previsto. Para tratar de recomponer el vínculo y aclarar lo que sienten, se encuentran en una casa aislada junto al mar, donde ya no hay escapatoria ni distracciones.
En ese espacio cerrado, las emociones se intensifican y las relaciones se vuelven más frágiles. Cada conversación abre nuevas tensiones y obliga a los personajes a enfrentarse a decisiones, sentimientos y verdades que habían evitado hasta ese momento.
Reparto de Cuatro por cuatro
Este film alemán presenta la actuación de actores de gran trayectoria en el mundo cinematográfico:
- Nilam Farooq
- Jonas Nay
- Paula Kalenberg
- Louis Nitsche
- Tim Oliver Schultz
Tráiler de Cuatro por cuatro
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