Netflix: el drama alemán que narra una historia íntima con humor

En ese espacio cerrado, las emociones se intensifican y las relaciones se vuelven más frágiles. Cada conversación abre nuevas tensiones y obliga a los personajes a enfrentarse a decisiones, sentimientos y verdades que habían evitado hasta ese momento.

Reparto de Cuatro por cuatro

Este film alemán presenta la actuación de actores de gran trayectoria en el mundo cinematográfico:

Nilam Farooq

Jonas Nay

Paula Kalenberg

Louis Nitsche

Tim Oliver Schultz

Tráiler de Cuatro por cuatro