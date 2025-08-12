Qué recursos tiene Julieta Prandi para protegerse en caso de que Claudio Contardi quede libre
La fiscalía pidió 20 años de cárcel y la detención inmediata del exmarido de Julieta Prandi en el juicio por abuso sexual agravado que le entabló.
Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana emitirán este miércoles su veredicto en el juicio por abuso sexual agravado que Julieta Prandi entabló contra su exmarido, Claudio Contardi. La fiscalía pidió una pena de 20 años de cárcel para el acusado, pero existe la posibilidad de que resulte absuelto por falta de mérito.
En caso de dictarse la falta de mérito porque no hay evidencia suficiente para dar por probado el abuso sexual cometido por Contardi mientras estaban casados, el exmarido de Julieta Prandi podría quedar libre y ella, expuesta a la posibilidad de que el padre de sus dos hijos siga teniendo un impacto en su vida.
Prandi podría reclamar ante la justicia una nueva orden de restricción de acercamiento perimetral para que su exmarido no pueda estar a 300 metros o menos de ella, y también podría pedir un botón antipánico para ser auxiliada en caso de que Contardi la ponga en peligro, o podría solicitar una custodia policial, señaló este martes el periodista Mauro Szeta.
Claudio Contardi enfrenta un juicio por "abuso sexual con acceso carnal con daño a la salud", en perjuicio de su exmujer, Julieta Prandi. Los jueces de Zárate-Campana podrían imponerle una pena de 10 años de cárcel y no 20 por eventuales atenuantes, y aún así podría seguir en libertad hasta que la sentencia quede firme tras agotar las instancias de apelación.
"Si hasta que haya condena, sepan que esa persona es capaz de cualquier cosa. No creo que se manche las manos de sangre, pero lo considero digno de cualquier cosa. Por mi vida y la de mis hijos, les pido que lo detengan; si no, serán responsables de lo que pase", expresó la conductora durante la última jornada del juicio que culminó la semana pasada.
Por su parte, en su declaración final, Claudio Contardi fue escueto. Señaló que busca defender su nombre y su honor “por él y por sus hijos”.
