Las últimas palabras de Julieta Prandi en el juicio contra Claudio Contardi: "Ya estuve muerta"

ULTIMAS PALABRAS PRANDI JUICIO

Uno de los momentos más conmovedores se dio cuando expresó: “Lo único que le pido a la Justicia es que me dejen vivir en paz”. Luego, lanzó una advertencia contundente: “Si hasta que haya condena, sepan que esa persona es capaz de cualquier cosa. No creo que se manche las manos de sangre, pero lo considero digno de cualquier cosa. Por mi vida y la de mis hijos, les pido que lo detengan; si no, serán responsables de lo que pase”.

Por su parte, en su declaración final, Claudio Contardi fue escueto. Señaló que busca defender su nombre y su honor “por él y por sus hijos”.

Luego de la audiencia, el abogado de Prandi, Javier Baños, informó que el tribunal resolvió otorgarle una custodia permanente para resguardar su seguridad hasta la fecha de la sentencia. “Confío plenamente en la Justicia”, expresó el letrado, en un contexto donde la protección de la víctima resulta esencial. La atención ahora está puesta en el veredicto, que será dado a conocer el próximo miércoles.