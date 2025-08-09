Las últimas palabras de Julieta Prandi en el juicio contra Claudio Contardi: "Ya estuve muerta"
El veredicto será anunciado el miércoles 13 de agosto a las 11 de la mañana. Contardi tiene prohibido salir del país.
En la última jornada del juicio contra su exmarido, Julieta Prandi se expresó con total sinceridad ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, dejando una fuerte impresión en la sala.
La modelo y conductora, visiblemente conmovida, hizo uso de su derecho como víctima para brindar sus últimas palabras antes del veredicto que se dictará contra su expareja, Claudio Contardi.
“Esto no tiene que ver con dinero ni con bienes materiales. Yo he trabajado desde los 15 años para todo lo que tengo”, manifestó con determinación.
Entre lágrimas y con la voz entrecortada, remarcó que no busca “un palacio, un coche, ni nada de eso”, sino justicia, tanto para ella como para otras mujeres que atraviesan situaciones similares.
Durante su exposición, Prandi denunció la revictimización constante que padecen quienes sufren violencia de género: “Estamos cansadas de que nos traten como mentirosas y de tener que repetir una y otra vez lo que nos pasó”, declaró, con evidente dolor. “Eso es humillante y doloroso. No se lo deseo a nadie”, añadió.
Uno de los momentos más conmovedores se dio cuando expresó: “Lo único que le pido a la Justicia es que me dejen vivir en paz”. Luego, lanzó una advertencia contundente: “Si hasta que haya condena, sepan que esa persona es capaz de cualquier cosa. No creo que se manche las manos de sangre, pero lo considero digno de cualquier cosa. Por mi vida y la de mis hijos, les pido que lo detengan; si no, serán responsables de lo que pase”.
Por su parte, en su declaración final, Claudio Contardi fue escueto. Señaló que busca defender su nombre y su honor “por él y por sus hijos”.
Luego de la audiencia, el abogado de Prandi, Javier Baños, informó que el tribunal resolvió otorgarle una custodia permanente para resguardar su seguridad hasta la fecha de la sentencia. “Confío plenamente en la Justicia”, expresó el letrado, en un contexto donde la protección de la víctima resulta esencial. La atención ahora está puesta en el veredicto, que será dado a conocer el próximo miércoles.
