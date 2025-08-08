Julieta Prandi se descompensó durante el juicio contra Claudio Contardi por abuso
La modelo sufrió una crisis nerviosa en los tribunales de Zárate-Campana y tuvo que ser atendida por médicos en medio de una audiencia tensa y emotiva.
El juicio que enfrenta Julieta Prandi contra Claudio Contardi, por acusaciones gravísimas de abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado, vivió un momento dramático durante su tercer día de audiencia en los tribunales de Zárate-Campana. La modelo, visiblemente afectada, sufrió una crisis nerviosa.
Esto derivó en una descompensación física, por lo que tuvo que ser atendida por los médicos presentes en el juzgado, y se esperaba la llegada de una ambulancia para brindarle asistencia especializada. El periodista Alejandro Guatti, que realizó un móvil en vivo para el programa Intrusos, narró con preocupación lo que ocurrió dentro de la sala donde se desarrollaba el juicio.
Según detalló, la descompensación de Prandi se produjo tras concluir su alegato, una intervención cargada de emoción y pedidos, donde expuso su verdad en medio de una situación judicial especialmente tensa. La tensión se exacerbó también luego de que la defensa de Contardi intentara desestimar las denuncias calificándolas como un invento de la modelo, lo que alimentó un ambiente de fuerte presión durante el proceso.
Guatti contó que, al momento de decidir la justicia sobre cuestiones tan sensibles como la tenencia de los hijos, y con la denuncia de Prandi ya presentada y en curso, la acumulación emocional de todos estos años la llevó a estallar en medio del recinto judicial.
Tras culminar su testimonio, la modelo no pudo contener más el dolor y las palabras le brotaron con toda la crudeza que la situación demanda: “Yo hubiera preferido estar muerta, no despertarme más. Casi 20 años me robó de vida”, gritó, conmocionando a todos los presentes.
Mientras la modelo era asistida por el personal médico, la sala donde se realizaban las declaraciones permanecía llena, sin que las partes se hayan retirado aún. Tanto la defensa como la acusación seguían presentes, en un clima de gran tensión y expectación por los próximos pasos del juicio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario