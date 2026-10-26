Quién era El Komanche, el streamer que trabajó con Rubius y dejó su huella junto a Ibai Llanos
Carlos Mauricio Gómez construyó una comunidad de millones de seguidores gracias a sus transmisiones de videojuegos y fue uno de los impulsores de los Squid Craft Games junto a AuronPlay y El Rubius.
El mundo del streaming en español atraviesa horas de conmoción tras la muerte de El Komanche, el creador de contenido salvadoreño cuyo nombre real era Carlos Mauricio Gómez.
Tenía 30 años y había conseguido trascender las fronteras de su país hasta convertirse en una figura reconocida de la comunidad digital hispanohablante. Su fallecimiento fue confirmado por su representante, Byron Reyes, aunque las causas todavía no fueron informadas oficialmente.
De El Salvador al reconocimiento internacional
Komanche nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, departamento de San Vicente, El Salvador. Comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y, con el paso de los años, desarrolló una comunidad alrededor de sus directos, en los que combinaba videojuegos, conversaciones con sus seguidores y contenido de entretenimiento.
Su crecimiento se aceleró entre 2020 y 2022, cuando sus transmisiones de títulos como Minecraft, Grand Theft Auto y Fortnite ganaron popularidad. También colaboró con otros creadores, entre ellos el salvadoreño Fernanfloo, y amplió su alcance a través de vínculos con figuras importantes del streaming en español.
Los Squid Craft Games, el proyecto que marcó su carrera
Uno de los principales hitos de su trayectoria fue su participación en la creación y organización de los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft inspirada en la serie El juego del calamar. El proyecto, que desarrolló junto a AuronPlay y El Rubius, reunió a numerosos streamers de España y Latinoamérica y se convirtió en uno de los eventos más destacados de la escena.
La repercusión de la competencia consolidó su nombre dentro de la comunidad y le permitió ocupar un lugar que iba más allá de las transmisiones individuales. También estuvo vinculado con otras iniciativas del entretenimiento digital, como la Kings League Américas. En 2023, los Squid Craft Games recibieron un premio ESLAND a mejor miniserie, un reconocimiento asociado al impacto del proyecto.
Su relación con Twitch y el cambio de plataforma
Aunque Twitch fue el espacio central de su crecimiento, su trayectoria también estuvo atravesada por sanciones y controversias. En noviembre de 2025 recibió una suspensión de siete días luego de una polémica por comentarios realizados durante un conflicto con otro streamer.
En enero de 2026 anunció que dejaría Twitch. “Me retiro de Twitch brous, hay gente que no me quiere en la plataforma”, escribió en X, donde también ironizó: “Mañana me banean otra vez”. Su intención era continuar con su actividad en otros espacios digitales, como YouTube, Kick y TikTok.
Ese mismo año, su nombre también quedó asociado a La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores organizado por Ibai Llanos. Su posible participación perdió fuerza después de que adelantara información sobre el combate antes de que se hiciera el anuncio oficial, lo que derivó en la cancelación de esa aparición.
Una historia personal que decidió contar públicamente
En octubre de 2023, después de atravesar un período alejado de las redes, Komanche publicó un video en el que habló de una crisis personal y reveló que había intentado quitarse la vida. También contó que había recibido un diagnóstico de trastorno bipolar y que había atravesado años difíciles, con tratamientos y atención psiquiátrica.
En su relato, describió cómo se acumularon distintos problemas personales y profesionales hasta llegar a una situación límite. Explicó que la terapia y la medicación fueron parte de su proceso de recuperación. En una transmisión posterior, también habló de comportamientos pasados de los que se arrepentía y de la necesidad de trabajar sobre ellos.
Las últimas publicaciones y las controversias
Durante los últimos meses de su vida, Komanche volvió a quedar en el centro de discusiones en redes sociales tras acusaciones de presunto acoso y conductas inapropiadas difundidas por otra creadora de contenido. Esas denuncias generaron críticas y reacciones dentro de la comunidad. Las acusaciones deben entenderse como señalamientos públicos, no como hechos judicialmente establecidos.
El 19 de octubre de 2026 publicó en X una frase que, tras conocerse la noticia de su muerte, cobró una nueva dimensión entre sus seguidores: “Los días simplemente no mejoran”. La publicación se viralizó posteriormente, aunque por sí sola no permite establecer qué estaba atravesando ni explicar las circunstancias de su fallecimiento.
Su representante, Byron Reyes, confirmó que había hablado con la familia y publicó un mensaje contra el hostigamiento digital: “El bullying a cualquier escala no es un juego”. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que permita afirmar que las críticas en internet hayan sido la causa de su muerte.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario