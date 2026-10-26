Quién era El Komanche, el streamer que trabajó con Rubius y dejó su huella junto a Ibai Llanos

La repercusión de la competencia consolidó su nombre dentro de la comunidad y le permitió ocupar un lugar que iba más allá de las transmisiones individuales. También estuvo vinculado con otras iniciativas del entretenimiento digital, como la Kings League Américas. En 2023, los Squid Craft Games recibieron un premio ESLAND a mejor miniserie, un reconocimiento asociado al impacto del proyecto.

Su relación con Twitch y el cambio de plataforma

Aunque Twitch fue el espacio central de su crecimiento, su trayectoria también estuvo atravesada por sanciones y controversias. En noviembre de 2025 recibió una suspensión de siete días luego de una polémica por comentarios realizados durante un conflicto con otro streamer.

En enero de 2026 anunció que dejaría Twitch. “Me retiro de Twitch brous, hay gente que no me quiere en la plataforma”, escribió en X, donde también ironizó: “Mañana me banean otra vez”. Su intención era continuar con su actividad en otros espacios digitales, como YouTube, Kick y TikTok.

Ese mismo año, su nombre también quedó asociado a La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores organizado por Ibai Llanos. Su posible participación perdió fuerza después de que adelantara información sobre el combate antes de que se hiciera el anuncio oficial, lo que derivó en la cancelación de esa aparición.

Una historia personal que decidió contar públicamente

En octubre de 2023, después de atravesar un período alejado de las redes, Komanche publicó un video en el que habló de una crisis personal y reveló que había intentado quitarse la vida. También contó que había recibido un diagnóstico de trastorno bipolar y que había atravesado años difíciles, con tratamientos y atención psiquiátrica.

En su relato, describió cómo se acumularon distintos problemas personales y profesionales hasta llegar a una situación límite. Explicó que la terapia y la medicación fueron parte de su proceso de recuperación. En una transmisión posterior, también habló de comportamientos pasados de los que se arrepentía y de la necesidad de trabajar sobre ellos.

Las últimas publicaciones y las controversias

Durante los últimos meses de su vida, Komanche volvió a quedar en el centro de discusiones en redes sociales tras acusaciones de presunto acoso y conductas inapropiadas difundidas por otra creadora de contenido. Esas denuncias generaron críticas y reacciones dentro de la comunidad. Las acusaciones deben entenderse como señalamientos públicos, no como hechos judicialmente establecidos.

El 19 de octubre de 2026 publicó en X una frase que, tras conocerse la noticia de su muerte, cobró una nueva dimensión entre sus seguidores: “Los días simplemente no mejoran”. La publicación se viralizó posteriormente, aunque por sí sola no permite establecer qué estaba atravesando ni explicar las circunstancias de su fallecimiento.

Su representante, Byron Reyes, confirmó que había hablado con la familia y publicó un mensaje contra el hostigamiento digital: “El bullying a cualquier escala no es un juego”. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que permita afirmar que las críticas en internet hayan sido la causa de su muerte.