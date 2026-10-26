Conmoción en el mundo del streaming: murió el salvadoreño El Komanche a los 30 años

Finalmente, le dedicó unas palabras de afecto y destacó el vínculo del creador con su país natal: “Vuela alto mi Komanche, gracias por llevar a El Salvador siempre contigo, gracias por ser un gran hijo, amigo y un gran ser humano”.

¿Quién era El Komanche y cómo se hizo conocido?

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente, El Salvador. Comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y, con el paso del tiempo, construyó una comunidad gracias a sus partidas de videojuegos, sus conversaciones en directo y sus contenidos de entretenimiento.

Su popularidad creció especialmente entre 2020 y 2022, cuando amplió su presencia en la plataforma con transmisiones de Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite. También colaboró con Fernanfloo y otros referentes del streaming en español.

Uno de los proyectos más importantes de su trayectoria fueron los Squid Craft Games, una competencia inspirada en la serie El juego del calamar y desarrollada dentro de Minecraft. El Komanche participó en la creación y organización del evento junto a AuronPlay y El Rubius.

La competencia reunió a numerosos creadores de contenido y alcanzó una gran repercusión entre las audiencias hispanohablantes. Su relación con Ibai Llanos también contribuyó a ampliar su reconocimiento dentro de esa comunidad.

En 2026, tenía previsto participar en La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre influencers organizado por Ibai. Sin embargo, su combate terminó cancelado después de que anticipara públicamente su presencia, en una situación vinculada al incumplimiento del acuerdo de confidencialidad.