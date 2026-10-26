Conmoción en el mundo del streaming: murió el salvadoreño El Komanche a los 30 años
Carlos Mauricio Gómez, el creador de contenido salvadoreño, fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey.
El mundo del streaming está de luto por la muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente como El Komanche, quien falleció a los 30 años. La noticia fue confirmada por su representante, Byron Reyes, después de comunicarse con la familia del creador de contenido.
Según trascendió, el joven salvadoreño fue encontrado muerto en una casa de Monterrey, México. Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas del fallecimiento ni se difundieron detalles concluyentes sobre la investigación.
La noticia comenzó a circular durante el fin de semana y provocó numerosas reacciones entre sus seguidores y otros integrantes de la comunidad digital. Después de confirmar lo ocurrido, Reyes compartió una despedida en sus redes sociales y recordó los proyectos que tenía pendientes con el streamer.
El mensaje del representante de El Komanche tras su muerte
Además, aprovechó la publicación para reflexionar sobre las consecuencias de los comentarios agresivos y las críticas que pueden recibir los creadores de contenido en internet. “El bullying a cualquier escala no es un juego”, expresó el representante, en un mensaje que puso el foco en el impacto del hostigamiento virtual.
En otra parte de su despedida, cuestionó la facilidad con la que algunos usuarios juzgan a otras personas sin conocer sus circunstancias. “En internet todos creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro, espero que esto marque un precedente para muchos antes de criticar a los demás”, escribió.
Finalmente, le dedicó unas palabras de afecto y destacó el vínculo del creador con su país natal: “Vuela alto mi Komanche, gracias por llevar a El Salvador siempre contigo, gracias por ser un gran hijo, amigo y un gran ser humano”.
¿Quién era El Komanche y cómo se hizo conocido?
Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente, El Salvador. Comenzó a transmitir en Twitch en 2015 y, con el paso del tiempo, construyó una comunidad gracias a sus partidas de videojuegos, sus conversaciones en directo y sus contenidos de entretenimiento.
Su popularidad creció especialmente entre 2020 y 2022, cuando amplió su presencia en la plataforma con transmisiones de Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite. También colaboró con Fernanfloo y otros referentes del streaming en español.
Uno de los proyectos más importantes de su trayectoria fueron los Squid Craft Games, una competencia inspirada en la serie El juego del calamar y desarrollada dentro de Minecraft. El Komanche participó en la creación y organización del evento junto a AuronPlay y El Rubius.
La competencia reunió a numerosos creadores de contenido y alcanzó una gran repercusión entre las audiencias hispanohablantes. Su relación con Ibai Llanos también contribuyó a ampliar su reconocimiento dentro de esa comunidad.
En 2026, tenía previsto participar en La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre influencers organizado por Ibai. Sin embargo, su combate terminó cancelado después de que anticipara públicamente su presencia, en una situación vinculada al incumplimiento del acuerdo de confidencialidad.
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