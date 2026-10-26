El último mensaje del streamer El Komanche que se viralizó tras conocerse su muerte

El repaso de estas publicaciones alimentó las especulaciones en las redes sociales. Sin embargo, no se confirmó que esos mensajes estuvieran relacionados con las circunstancias de su fallecimiento.

El retiro de Twitch y las polémicas que marcaron sus últimos años

La trayectoria de El Komanche también estuvo atravesada por diferentes controversias dentro de la comunidad del streaming. En septiembre de 2026, el creador de contenido recibió acusaciones de presunto acoso por parte de algunas influencers. El tema se extendió a otras plataformas y generó respuestas públicas, entre ellas las del streamer colombiano Westcol.

Meses antes, en enero de 2026, había anunciado que dejaría Twitch y que continuaría sus transmisiones en YouTube, Kick y TikTok. “Me retiro de Twitch brous, hay gente que no me quiere en la plataforma”, escribió entonces en X. También había planteado la posibilidad de regresar si se producían cambios en el equipo de Twitch Hispano.

En noviembre de 2025, además, había recibido una suspensión de siete días de Twitch tras otra controversia relacionada con comentarios que fueron cuestionados por considerarse racistas. Estos episodios volvieron a aparecer en las conversaciones de sus seguidores después de conocerse la noticia de su muerte.