Subsidios: reglamentan cambios en "Zona Fría" y 1,6 millones de hogares pagarán más caro el gas

Los subsidios al gas se verán modificados si se aprueba en el Senado el cambio de régimen de "zonas frías".

Sin subsidios

Cerca de 1,6 millones de hogares perderán así los subsidios al gas y pasarána pagar la tarifa plena a pesar de hallarse en zonas consideradas frías. La normativa reglamentó el funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, que se financia mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte.

Este recargo, previsto por la Ley 27.828, se aplica al gas consumido o comercializado para consumo mediante redes o ductos en todo el territorio nacional, independientemente de su destino final. Quedaron exceptuados los volúmenes destinados a la exportación de gas natural o gas natural licuado y los provenientes de gas natural licuado importado y regasificado.

El recargo deberá figurar discriminado en las facturas, bajo la denominación correspondiente al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. Además, las distribuidoras deberán trasladarlo a los usuarios finales alcanzados, sin obtener ganancias ni registrar pérdidas por ese concepto.

La reglamentación mantuvo el mecanismo por el cual los usuarios comprendidos en el Régimen de Zona Fría reciben las bonificaciones que correspondan sobre el consumo de gas.

El nuevo esquema contempla la continuidad de los beneficios para los usuarios residenciales de las regiones expresamente comprendidas por la legislación, entre ellas la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna. También regula una bonificación adicional por Zona Fría dentro del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), aplicable sobre los consumos base de los usuarios residenciales que cumplan los requisitos establecidos por la Ley 27.828.

El decreto no fijó un nuevo porcentaje general de descuento para todos los hogares ni anunció un aumento específico en las tarifas. Su objetivo principal fue reglamentar las modificaciones legales y establecer cómo se administrarán los fondos y las compensaciones.

Quiénes perdieron los subsidios

Los distritos que ya no cuentan con subsidios al gas son:

Provincia de Buenos Aires

En territorio bonaerense, solo Patagones conservará los subsidios, mientras que 1,24 millones de hogares de 94 municipios no tendrán el beneficio. Esos distritos son:

25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pinto, General Pueyrredon (Mar del Plata), General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pilar, Pinamar, Puan, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino.

Córdoba

En Córdoba, entre los departamentos que pierden el beneficio se encuentran Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto.

Mendoza

El nuevo régimen incluye solo al departamento de Malargüe para conservar los subsidios, mientras que otros incorporados en 2021 lo pierden. Ellos son Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Santa Fe

En Santa Fe la quita de subsidios al gas alcanza a distritos del sur provincial, con importantes ciudades como Rosario, Venado Tuerto y Casilda.

San Luis

Todo el territorio de San Luis y todos sus habitantes queda afuera del recortado régimen general, por lo que localidades como Villa Mercedes y Merlo dejarán de contar con descuentos en sus facturas.

Decreto 1266/2026: