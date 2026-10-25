Lula celebró su victoria en el balotaje: "La elección fue una derrota del negacionismo y de la mentira"
Tras confirmarse su reelección frente a Flávio Bolsonaro, el mandatario destacó la participación ciudadana para fortalecer las instituciones y prometió gobernar para todos los brasileños.
En un clima de festejo tras la confirmación del escrutinio definitivo, Luiz Inácio Lula da Silva brindó su primer discurso como presidente reelecto de Brasil. Frente a una multitud de simpatizantes reunidos en San Pablo, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) celebró el resultado de la segunda vuelta e hizo un llamado a la unidad nacional para encarar su nuevo período al frente del Planalto.
Durante su alocución, el mandatario remarcó que la jornada electoral significó "una derrota del negacionismo y de la mentira", en referencia a las agresivas dinámicas de campaña de la oposición encabezada por Flávio Bolsonaro. Asimismo, valoró el esfuerzo del electorado que acudió masivamente a las urnas para revertir el escenario adverso del primer turno del 4 de octubre. Lula cerró su discurso con una promesa: “¡Quiero asumir un compromiso: voy a hacer el mejor mandato que un presidente haya hecho en este país!”
Llamado a la unidad y al respeto institucional
El mensaje del jefe de Estado combinó fuertes definiciones políticas con apelaciones a la convivencia democrática en un contexto de marcada polarización. "Tengo que gobernar para 215 millones de brasileños, para todas las ciudades", enfatizó al asegurar que su administración no hará distinciones partidarias al momento de implementar las políticas de desarrollo.
En ese sentido, dedicó pasajes de su intervención a resaltar el rol de las poblaciones históricamente vulneradas, el respeto integral a los derechos de las mujeres y la plena garantía de las libertades religiosas en el marco de un Estado laico, prometiendo una gestión abierta a la participación de la ciudadanía.
Soberanía y proyección internacional
En el plano de las relaciones exteriores y el posicionamiento del país, el mandatario reelecto reafirmó el principio de autonomía nacional ante el concierto regional y global. "Este país no acepta ser el patio trasero de nadie", aseveró entre aplausos, marcando la línea que mantendrá la diplomacia brasileña durante los próximos cuatro años.
El pronunciamiento de Lula cerró una jornada histórica en la que logró consolidar un nuevo mandato constitucional, activando de inmediato las felicitaciones de los principales líderes políticos de América Latina y del ámbito internacional.
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