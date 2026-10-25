Lula celebró su victoria en el balotaje: "La elección fue una derrota del negacionismo y de la mentira"

Durante su alocución, el mandatario remarcó que la jornada electoral significó "una derrota del negacionismo y de la mentira", en referencia a las agresivas dinámicas de campaña de la oposición encabezada por Flávio Bolsonaro. Asimismo, valoró el esfuerzo del electorado que acudió masivamente a las urnas para revertir el escenario adverso del primer turno del 4 de octubre. Lula cerró su discurso con una promesa: “¡Quiero asumir un compromiso: voy a hacer el mejor mandato que un presidente haya hecho en este país!”