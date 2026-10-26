Alerta total de diluvio hoy lunes con lluvias, ráfagas y posible granizo: a qué hora llegan las tormentas
Luego de una jornada con buen clima, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo aviso por lluvias y tormentas para este lunes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias fuertes y tormentas de variada intensidad, abundante caída de agua en cortos períodos y probabilidad de granizo para este lunes 26 de octubre. La advertencia abarca zonas del Cuyo y la Patagonia, donde se aguarda un inicio de semana con condiciones meteorológicas inestables en tres provincias.
De acuerdo con el reporte técnico del organismo oficial, los fenómenos estarán acompañados por ráfagas de viento y una marcada actividad eléctrica.
De esta manera, las regiones comprometidas por el aviso del organismo nacional son: el sureste de Mendoza, durante la tarde y noche; y el sureste de Chubut y todo el este de Santa Cruz, durante horas de la noche.
Lluvias y posible granizo en el sureste mendocino
Para el sureste de Mendoza, la advertencia del SMN rige para las horas de la tarde y la noche del lunes. La región se verá afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
El informe oficial detalló las siguientes condiciones:
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Precipitaciones acumuladas: Se prevén valores de entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
Granizo ocasional.
Actividad eléctrica frecuente.
Ráfagas de viento y abundante caída de agua en breves lapsos.
Tormentas y ráfagas fuertes en la costa patagónica
Por su parte, el aviso para el sureste de Chubut y el este de Santa Cruz está previsto para la noche del lunes. La masa de aire inestable provocará el desarrollo de tormentas de variada intensidad a lo largo de la franja costera e interior patagónico.
Según el organismo meteorológico, las tormentas estarán acompañadas por:
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Lluvias abundantes en breves períodos.
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Ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.
Valores de agua acumulada: Se estiman entre 15 y 30 mm, con posibilidad de marcas superiores en sectores específicos.
Medidas de precaución sugeridas por el SMN
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Evitar actividades al aire libre mientras permanezca vigente la alerta.
No sacar la basura y mantener limpios los desagües para facilitar el escurrimiento del agua.
Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas de viento.
Mantenerse alejado de árboles y postes de luz en zonas urbanas y rutas.
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