Alerta total de diluvio hoy lunes con lluvias, ráfagas y posible granizo: a qué hora llegan las tormentas

Precipitaciones acumuladas: Se prevén valores de entre 20 y 40 mm , que pueden ser superados de forma puntual.

Granizo ocasional.

Actividad eléctrica frecuente.

Ráfagas de viento y abundante caída de agua en breves lapsos.

Tormentas y ráfagas fuertes en la costa patagónica

Por su parte, el aviso para el sureste de Chubut y el este de Santa Cruz está previsto para la noche del lunes. La masa de aire inestable provocará el desarrollo de tormentas de variada intensidad a lo largo de la franja costera e interior patagónico.

Según el organismo meteorológico, las tormentas estarán acompañadas por:

Lluvias abundantes en breves períodos.

Ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes.

Valores de agua acumulada: Se estiman entre 15 y 30 mm, con posibilidad de marcas superiores en sectores específicos.

Medidas de precaución sugeridas por el SMN