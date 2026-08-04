Quién es la ex Gran Hermano que interpretará a Silvina Luna en su documental: "Firmó contrato"
Antes de su muerte, la actriz había expresado su deseo de que se realizara una serie que retratara los momentos más difíciles que atravesó. Los detalles.
A casi tres años de la muerte de Silvina Luna, avanza uno de los proyectos más importantes que la modelo y actriz dejó como legado. Se trata de un documental que comenzó a gestarse por expreso deseo suyo antes de fallecer y que buscará recorrer su historia personal, además de generar conciencia sobre las consecuencias de las cirugías estéticas que marcaron su vida tras las intervenciones realizadas por Aníbal Lotocki.
En ese contexto, Pepe Ochoa reveló en LAM (América) una novedad vinculada a la producción. Según contó, el documental incluirá recreaciones de distintos momentos de la vida de Silvina y, para ello, eligieron a una ex participante de Gran Hermano para interpretarla.
"Se decidió que una persona la interpretara, no con texto, sino que con recreaciones", explicó el panelista al referirse al formato que tendrá el proyecto.
Más adelante confirmó que la elegida es Sabrina Cortez, quien, según detalló, ya comenzó a trabajar en la producción. "Firmó contrato y, creo, grabó sus participaciones. Pondrá el cuerpo a varias escenas donde se simularán situaciones", aseguró.
Además, Ochoa explicó que la propuesta combinará testimonios de personas cercanas a Silvina con escenas dramatizadas que servirán para reconstruir distintos episodios de su historia. "Es un documental en el que mucha gente va a grabar sus testimonios. Entre cada testimonio habrá situaciones que ilustrarán, dramatizaciones", agregó.
Cómo avanza la causa judicial contra Aníbal Lotocki por Silvina Luna
Durante el mismo programa, Pilar Smith también se refirió al estado de la investigación judicial que involucra al médico Aníbal Lotocki y dio a conocer una fecha clave dentro del expediente. "El martes 1 de septiembre a las 10 de la mañana se va a realizar la Junta Médica", informó la periodista.
Luego explicó cuál será uno de los principales ejes que abordarán los especialistas durante esa instancia: "El momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo de Silvina Luna, qué tipo de tratamiento e intervención se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en insuficiencia renal progresiva", concluyó.
Qué mostrará "Perfecta: la voz de Silvina Luna"
Mientras continúa la producción del documental, Netflix ya presentó el tráiler oficial de "Perfecta: la voz de Silvina Luna", una película documental que propone un recorrido por la historia de la actriz desde una perspectiva íntima y que también expone la batalla médica, judicial y cultural que atravesó frente a los mandatos sociales y la violencia estética.
La producción está a cargo de Pampa Films junto a Studio23 como productora asociada y tiene previsto su estreno en Netflix durante 2027.
En ese marco, Ezequiel Luna recordó el profundo deseo de su hermana de dejar registrado todo el proceso que atravesó en sus últimos años: "Silvina me pidió hasta el final que la filmara. Ella estaba con la cabeza que quería hacer este documental y quería mostrar todo lo que le estaba pasando. Ella quería que su historia sirviera para algo, que sea un ejemplo para otras personas",
Sinopsis de la serie sobre Silvina Luna
"Perfecta: la voz de Silvina Luna" reconstruye la meteórica carrera y la batalla final de Silvina Luna, modelo y actriz que conquistó a la Argentina. Lo que suponía ser una simple cirugía estética, termina causándole un daño irreversible. Iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad, este documental revela desde su intimidad una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario