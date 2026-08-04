Quién es la ex Gran Hermano que interpretará a Silvina Luna en su documental: "Firmó contrato"

Cómo avanza la causa judicial contra Aníbal Lotocki por Silvina Luna

Durante el mismo programa, Pilar Smith también se refirió al estado de la investigación judicial que involucra al médico Aníbal Lotocki y dio a conocer una fecha clave dentro del expediente. "El martes 1 de septiembre a las 10 de la mañana se va a realizar la Junta Médica", informó la periodista.

Luego explicó cuál será uno de los principales ejes que abordarán los especialistas durante esa instancia: "El momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo de Silvina Luna, qué tipo de tratamiento e intervención se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en insuficiencia renal progresiva", concluyó.

Qué mostrará "Perfecta: la voz de Silvina Luna"

Mientras continúa la producción del documental, Netflix ya presentó el tráiler oficial de "Perfecta: la voz de Silvina Luna", una película documental que propone un recorrido por la historia de la actriz desde una perspectiva íntima y que también expone la batalla médica, judicial y cultural que atravesó frente a los mandatos sociales y la violencia estética.

La producción está a cargo de Pampa Films junto a Studio23 como productora asociada y tiene previsto su estreno en Netflix durante 2027.

En ese marco, Ezequiel Luna recordó el profundo deseo de su hermana de dejar registrado todo el proceso que atravesó en sus últimos años: "Silvina me pidió hasta el final que la filmara. Ella estaba con la cabeza que quería hacer este documental y quería mostrar todo lo que le estaba pasando. Ella quería que su historia sirviera para algo, que sea un ejemplo para otras personas",

Sinopsis de la serie sobre Silvina Luna

"Perfecta: la voz de Silvina Luna" reconstruye la meteórica carrera y la batalla final de Silvina Luna, modelo y actriz que conquistó a la Argentina. Lo que suponía ser una simple cirugía estética, termina causándole un daño irreversible. Iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad, este documental revela desde su intimidad una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética.