Wanda Nara sorprendió con una foto junto a Maxi López en plena disputa con Mauro Icardi

La resolución llegó luego del inconveniente generado por el robo que sufrió Wanda en su casa ubicada en las afueras de Milán, episodio en el que, según trascendió, también perdió la documentación de las menores. En ese contexto, la decisión judicial le permitió avanzar con el trámite y destrabar una situación que se había convertido en un nuevo capítulo de la disputa legal con el futbolista.