Flor Vigna reveló el insólito accidente íntimo que sufrió: "Quedó adentro y no lo encontraba"

Ante la desesperación de no encontrar el preservativo ni en las sábanas de la cama ni en el baño, el joven tuvo que ayudarla a profundizar la búsqueda. "Vamos a tener que buscar, me dice él. Entonces me mete la mano, empieza a buscar y no lo encontraba", continuó relatando la cantante sobre el dramático e incómodo momento de extrema Intimidad.