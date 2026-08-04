Flor Vigna reveló el insólito accidente íntimo que sufrió: "Quedó adentro y no lo encontraba"
La bailarina y cantante Flor Vigna sorprendió a todos al relatar un incómodo y divertido accidente íntimo que vivió con un joven durante un reality.
La reconocida y multifacética artista Flor Vigna volvió a convertirse en el centro de atención. Durante su actual participación en el exitoso reality show "La casa de los famosos" en México, la exnovia de Luciano Castro decidió compartir con sus compañeros una anécdota sumamente íntima y accidentada que rápidamente se viralizó.
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Los detalles del inesperado accidente íntimo de Flor Vigna
Según el clip compartido por la cuenta oficial del programa de televisión, la bailarina comenzó explicando que todo sucedió de manera imprevista con un chico con el que estaba saliendo recientemente. Tras finalizar el acto sexual con éxito, se percataron de que faltaba un elemento fundamental de cuidado. "Se me quedó el condón adentro", aseguró la joven, generando una mezcla de asombro y risas entre los presentes.
Ante la desesperación de no encontrar el preservativo ni en las sábanas de la cama ni en el baño, el joven tuvo que ayudarla a profundizar la búsqueda. "Vamos a tener que buscar, me dice él. Entonces me mete la mano, empieza a buscar y no lo encontraba", continuó relatando la cantante sobre el dramático e incómodo momento de extrema Intimidad.
Finalmente, para cortar con la tensión, su acompañante decidió ponerle un toque de humor a la alarmante situación: "Me dice 'Pará, acá lo encontré… Ah, no, es el bebé que está pateando'", remató entre risas la mediática figura, asegurando que el método anticonceptivo se le había "metido muy en el fondo".
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