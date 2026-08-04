Dónde y cuándo es el Primavera Sound Buenos Aires 2026

A través de una impactante campaña audiovisual protagonizada por la cantante Lucía Taubas, el festival dio inicio formal a la cuenta regresiva. El Club Ciudad, un verdadero ícono histórico para la música en vivo que supo recibir a gigantes de la talla de Radiohead y Daft Punk, volverá a albergar a miles de fanáticos en un encuentro que une diversidad, cultura y descubrimiento musical.