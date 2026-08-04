Dónde y cuándo es el Primavera Sound Buenos Aires 2026
El esperado festival Primavera Sound confirmó la sede y las fechas de su próxima edición. Conocé el impresionante line up y dónde conseguir tus entradas.
La organización del Primavera Sound Buenos Aires anunció oficialmente que el prestigioso evento musical se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2026. El imponente Club Ciudad de Buenos Aires será la gran sede elegida para esta esperada nueva y vibrante edición.
A través de una impactante campaña audiovisual protagonizada por la cantante Lucía Taubas, el festival dio inicio formal a la cuenta regresiva. El Club Ciudad, un verdadero ícono histórico para la música en vivo que supo recibir a gigantes de la talla de Radiohead y Daft Punk, volverá a albergar a miles de fanáticos en un encuentro que une diversidad, cultura y descubrimiento musical.
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El imponente line up del Primavera Sound y venta de entradas
Con una curaduría artística de excelencia, el festival ofrecerá actuaciones exclusivas de artistas internacionales de primer nivel mundial. Los distintos escenarios vibrarán al ritmo de las presentaciones de Gorillaz, The Strokes, FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen y Courtney Barnett, entre otras figuras de enorme renombre.
Además, la escena nacional tendrá un lugar destacado en la grilla. El talento argentino estará inmejorablemente representado por grandes referentes como Santiago Motorizado, Juana Molina, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas, Chechi de Marcos y la banda Fin del Mundo, asegurando una experiencia musical inigualable que va más allá de los escenarios.
Para aquellos interesados en asegurar su lugar, los abonos y los tickets individuales por día ya se encuentran disponibles de forma online a través de la plataforma oficial EnigmaTickets.com. Cabe destacar que los clientes del banco BBVA contarán con el beneficio exclusivo de abonar sus pases hasta en 6 cuotas sin interés durante todas las fases de venta habilitadas.
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