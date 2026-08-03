Nueva junta médica por la muerte de Silvina Luna: qué buscará determinar la Justicia

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, en el Hospital Italiano, como consecuencia de una insuficiencia renal aguda, luego de permanecer internada durante casi tres meses.

La situación judicial de Aníbal Lotocki

En febrero de 2022, el juez Carlos Rengel Mirat condenó a Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina durante cinco años, al encontrarlo responsable de las lesiones graves reiteradas sufridas por Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Silvina Luna.

Sin embargo, en noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal agravó la condena y elevó la pena a ocho años de prisión al considerar que también había cometido el delito de estafa. Además, amplió a diez años la inhabilitación para ejercer la medicina.

La nueva junta médica podría aportar elementos determinantes para el avance de la investigación y para establecer si existieron responsabilidades adicionales en torno al fallecimiento de la actriz.