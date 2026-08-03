Nueva junta médica por la muerte de Silvina Luna: qué buscará determinar la Justicia
En medio de la investigación, Fernando Burlando pidió la pericia a pericia y se realizará este martes en la Morgue Judicial.
La investigación por la muerte de Silvina Luna tendrá este martes un nuevo capítulo clave. En el marco de la causa que busca establecer las responsabilidades penales por el fallecimiento de la actriz y modelo, la Justicia ordenó la realización de una nueva junta médica para profundizar distintos aspectos vinculados a su evolución clínica y al accionar del ex cirujano Aníbal Lotocki.
La audiencia pericial se desarrollará desde las 10 en la Morgue Judicial, ubicada en Viamonte 2101, por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 60. El objetivo será responder una serie de interrogantes planteados por la querella para esclarecer si existieron oportunidades médicas que podrían haber evitado el desenlace fatal.
Qué analizarán los peritos
El pedido fue presentado el 3 de febrero por el abogado Fernando Burlando y apunta, entre otros aspectos, a determinar el momento en que aparecieron los granulomas en el cuerpo de Silvina Luna y establecer si existía algún tratamiento que pudiera haber evitado el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva que sufrió la actriz.
Los especialistas también deberán evaluar en qué instancia habría sido oportuno aplicar ese tratamiento y si los controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki fueron los adecuados para el tipo de intervención estética a la que fue sometida la modelo.
Otro de los puntos centrales de la pericia será establecer si el médico imputado contaba con los conocimientos y la experiencia suficientes para intervenir a tiempo y evitar que los granulomas provocaran el grave deterioro en la salud de Luna.
Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, en el Hospital Italiano, como consecuencia de una insuficiencia renal aguda, luego de permanecer internada durante casi tres meses.
La situación judicial de Aníbal Lotocki
En febrero de 2022, el juez Carlos Rengel Mirat condenó a Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina durante cinco años, al encontrarlo responsable de las lesiones graves reiteradas sufridas por Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Silvina Luna.
Sin embargo, en noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal agravó la condena y elevó la pena a ocho años de prisión al considerar que también había cometido el delito de estafa. Además, amplió a diez años la inhabilitación para ejercer la medicina.
La nueva junta médica podría aportar elementos determinantes para el avance de la investigación y para establecer si existieron responsabilidades adicionales en torno al fallecimiento de la actriz.
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