Maxi López se baja de MasterChef Celebrity: los candidatos que podrían ocupar su lugar en el reality

Pero no sería el único reemplazo posible. Desde SQP, Yanina Latorre sumó otro nombre a la lista de candidatos: Zaira Nara. La modelo, hermana de Wanda, también estaría en la mira de la producción para sumarse al ciclo.

“De la productora quieren que ella lo reemplace. Si está Maxi cocinando, puede cocinar Zaira”, lanzó Latorre, mientras en el estudio debatían si la modelo tiene o no habilidades para destacarse en la cocina.