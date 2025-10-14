Luego del traspié, Donald Trump ratificó su respaldo a Javier Milei: "Tiene mi completo y total apoyo"

La periodista que consultó a Donald Trump sobre las elecciones desmiente la versión libertaria: "Clarísimo"

La cumbre del presidente Javier Milei con su par Donald Trump en la Casa Blanca dejó un momento clave que fue la gran noticia de la jornada, por la advertencia del republicano al Gobierno de cara a las elecciones legislativas, que tuvo una versión diferente por parte del relato libertario, a modo de intentar apagar un incendio.

"Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión, porque no tienen chances de tener una buena economía debido a su filosofía", sostuvo Trump al ser consultado sobre la ayuda a la Argentina. En ese sentido, el mandatario estadounidense remarcó: "Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina".

Enseguida aparecieron los influencers libertarios a intentar salvar la situación. Según Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", el presidente Trump no sabe qué se vota el 26 de octubre, y cree que si el Gobierno pierde, su par se va de la Presidencia.

pregunta a trump

"Tal como avisamos en La Misa el otro día, Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las 'midterms' (las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y vuelven los kukas) entonces Estados Unidos obviamente no ayudará a una Argentina con un presidente kirchnerista", argumentó el conductor de Carajo.

Sin embargo, la propia periodista que le hizo la pregunta a Trump en la Casa Blanca desmintió la versión libertaria ya que aclaró en TN que específicamente le preguntó por las elecciones legislativas del 26 de octubre.

"Mi pregunta fue específicamente si la ayuda a la Argentina por parte de Estados Unidos depende de los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Fue clarísima la respuesta del presidente Trump. Dijo clarísimo que la ayuda depende del triunfo de Javier Milei en las elecciones", sostuvo la periodista.