Quién es quién en la serie sobre Moria Casán
Este 14 de agosto llega a streaming la historia sobre la vida de la One con tres actrices diferentes representando cada etapa de su vida. Los detalles.
En el marco de la celebración de sus 80 años, Moria Casán prepara el lanzamiento de la ficción inspirada en su trayectoria, la cual estará disponible a partir del 14 de agosto. El proyecto desarrollado por la compañía About Entertainment bajo la dirección y creación de Javier Van de Couter se enfoca no solo en el recorrido profesional de la diva por la televisión, el teatro y el cine, sino también en los vínculos afectivos, sociedades profesionales y romances que acompañaron su vida detrás de escena.
La encarnación del personaje principal estará dividida en distintas épocas entre tres figuras centrales: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. A raíz de la difusión de las primeras imágenes promocionales, se dieron a conocer las caracterizaciones de los actores que representarán a destacadas personalidades del ambiente artístico nacional.
Dentro del elenco confirmado, la figura de Susana Giménez contará con una representación doble a lo largo de las décadas. Micaela Riera interpretará a la diva durante los años 80 en su etapa dentro del teatro de revista, mientras que Leticia Brédice asumirá el papel en la década del 90. Tras la publicación de las fotografías oficiales con el vestuario correspondiente, Brédice compartió su entusiasmo en redes sociales manifestando: “¡Gracias, vida! Un honor. Un sueño. Mágico, milagroso” , al tiempo que añadió sobre el compromiso que implica componer al personaje: “Mi respeto, amor. Responsabilidad agradecida por el desafío. Gracias, gracias, gracias. Siempre”.
El reparto se completa con Marco Antonio Caponi en el rol de Mario Castiglione, definido como el amor fundamental de la artista y padre de su hija. En la nómina de figuras históricas de la comedia y la producción teatral figuran Hernán Jiménez como Jorge Porcel, Sebastián Rosso como Alberto Olmedo y Sebastián Arzeno interpretando a Gerardo Sofovich.
Asimismo, Luis Machín personificará al empresario Carlos A. Petit, Rafael Ferro será Carlos Sexton y Joaquín Ferreira interpretará a Luis Vadalá. La nómina la cierran Javier Pedersoli como el productor amigo de Carlos Rottemberg, Giuliano Pianetti encarnando a Fito Páez en su paso por "A la cama con Moria", María Fernanda Callejón como Zeta y Eloy Rossen en el papel de Galo.
Ante la presentación del primer material promocional exhibido por la señal "Netflix", la propia conductora compartió sus sensaciones en la pantalla de "Eltrece", expresando el reconocimiento hacia su audiencia: “Estoy agradecida, honrada. No puedo creer todos los honores que estoy recibiendo. Y seguramente me los recontra merezco. Son años de entrega, profesionalismo, amor y dedicación gracias a ustedes. Si no estuvieran ustedes, yo no estaría acá. Es para ustedes que me eligen, así que les agradezco”.
En esa misma oportunidad, la figura del espectáculo se refirió al desempeño del trío de actrices encargadas de personificarla en la pantalla, elogiando la composición lograda para el proyecto: “Sofía Gala me impresiona, ¡y lo que es Siciliani! La Roth también está extraordinaria. Ha habitado en mi ADN esta gente”, concluyó la protagonista sobre la ficción que repasa la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de vivir y que busca rendir homenaje a la cultura popular argentina.
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