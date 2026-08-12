Quién es quién en la serie sobre Moria Casán

Ante la presentación del primer material promocional exhibido por la señal "Netflix", la propia conductora compartió sus sensaciones en la pantalla de "Eltrece", expresando el reconocimiento hacia su audiencia: “Estoy agradecida, honrada. No puedo creer todos los honores que estoy recibiendo. Y seguramente me los recontra merezco. Son años de entrega, profesionalismo, amor y dedicación gracias a ustedes. Si no estuvieran ustedes, yo no estaría acá. Es para ustedes que me eligen, así que les agradezco”.

En esa misma oportunidad, la figura del espectáculo se refirió al desempeño del trío de actrices encargadas de personificarla en la pantalla, elogiando la composición lograda para el proyecto: “Sofía Gala me impresiona, ¡y lo que es Siciliani! La Roth también está extraordinaria. Ha habitado en mi ADN esta gente”, concluyó la protagonista sobre la ficción que repasa la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de vivir y que busca rendir homenaje a la cultura popular argentina.