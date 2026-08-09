Moria Casán contó su secreto para cuidarse la piel, Mirtha y Oreiro estallaron: "Esperma de salmón"

La confesión, que ya había generado polémica días atrás en su propio programa matutino, ahora se convertía en el tema central de la noche. Mirtha, aún entre risas, no podía ocultar su fascinación por la osadía de su invitada, mientras Oreiro bromeaba con que quizás tendría que probarlo.

"Pónganse esperma de salmón si pueden, porque es lo más" , sentenció Moria, cerrando el debate con su inconfundible estilo. Y agregó, mirando a Mirtha: "Hasta vos me lo halagaste el otro día, todo el mundo me dice que tengo un escote espectacular".

Lo que prometía ser una cena distendida terminó convertida en un momento de culto para la televisión, con Moria Casán demostrando una vez más que, cuando se trata de belleza, no hay límites ni filtros. El video ya circula por todas las redes sociales y promete ser el tema de conversación de la semana.