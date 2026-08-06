Invitados de La noche de Mirtha Legrand del sábado 8 de agosto
El programa contará con la presencia de importantes invitados del mundo del espectáculo, como Moria Casán y Adrián Suar.
El próximo sábado 8 de agosto, desde las 21:30 por la pantalla de eltrece, Mirtha Legrand encabezará una nueva emisión de La noche de Mirtha, donde volverá a reunir a destacadas figuras del espectáculo y el periodismo para conversar sobre la actualidad y los proyectos que marcan la agenda.
La histórica conductora recibirá a invitados con perfiles muy distintos, lo que promete una velada con anécdotas, debates y adelantos de algunos de los estrenos más esperados de las próximas semanas.
Entre los nombres confirmados se encuentra Moria Casán, quien atraviesa un momento especial por el inminente estreno de la serie inspirada en su vida. Durante la cena, la actriz hablará sobre la producción que llegará a Netflix y contará cómo fue ver su historia llevada a la ficción, donde es interpretada por Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth en distintas etapas de su vida.
También serán parte de la mesa Adrián Suar y Natalia Oreiro, que volverán a compartir pantalla con Yo, narciso, una comedia romántica que marca un nuevo trabajo conjunto. Ambos aprovecharán la visita para anticipar detalles de la película y recordar cómo fue el rodaje de este proyecto.
La lista de invitados se completa con el periodista Diego Sehinkman, quien aportará su análisis sobre los principales temas de la actualidad y se sumará a una conversación que, como es habitual en el ciclo, recorrerá tanto el mundo del espectáculo como la realidad política y social.
Con una combinación de figuras consagradas y proyectos que generan expectativa, la mesa de este sábado buscará ofrecer una noche de entrevistas, confesiones y momentos que seguramente darán que hablar.
QUIÉNES ACOMPAÑARÁN A JUANA VIALE EN EL ALMUERZO DEL DOMINGO 9 DE AGOSTO DE 2026
Este domingo 9 de agosto, a partir de las 13.45 por la pantalla de eltrece, Juana Viale encabezará una nueva emisión de Almorzando con Juana, donde compartirá la mesa con invitados provenientes del espectáculo, el teatro, la gastronomía y la televisión.
Uno de los principales protagonistas de la jornada será Mauricio Dayub, quien atraviesa un gran presente sobre los escenarios con las obras El Equilibrista y El Amateur, dos de los títulos más destacados de su carrera.
La conductora también recibirá a la actriz Paula Morales, al chef de La Cocina Rebelde, Coco Carreño, y a Mora Bianchi y Mateo Belmonte, dos de las figuras de Margarita, la exitosa serie creada por Cris Morena, quienes compartirán detalles sobre el presente de la ficción y sus proyectos.
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