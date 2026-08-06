Invitados de La noche de Mirtha Legrand del sábado 8 de agosto

Con una combinación de figuras consagradas y proyectos que generan expectativa, la mesa de este sábado buscará ofrecer una noche de entrevistas, confesiones y momentos que seguramente darán que hablar.

QUIÉNES ACOMPAÑARÁN A JUANA VIALE EN EL ALMUERZO DEL DOMINGO 9 DE AGOSTO DE 2026

Este domingo 9 de agosto, a partir de las 13.45 por la pantalla de eltrece, Juana Viale encabezará una nueva emisión de Almorzando con Juana, donde compartirá la mesa con invitados provenientes del espectáculo, el teatro, la gastronomía y la televisión.

Uno de los principales protagonistas de la jornada será Mauricio Dayub, quien atraviesa un gran presente sobre los escenarios con las obras El Equilibrista y El Amateur, dos de los títulos más destacados de su carrera.

La conductora también recibirá a la actriz Paula Morales, al chef de La Cocina Rebelde, Coco Carreño, y a Mora Bianchi y Mateo Belmonte, dos de las figuras de Margarita, la exitosa serie creada por Cris Morena, quienes compartirán detalles sobre el presente de la ficción y sus proyectos.