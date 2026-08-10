Cuándo se estrena la serie de Moria Casán y dónde verla
La One tendrá su propia serie hecha ficción y se estrena este mes de agosto. Conocé todos los detalles antes de su lanzamiento en streaming.
Tras más de medio siglo de presencia continua en los medios, Moria Casán confirmó la realización de una producción de ficción inspirada en su trayectoria personal y profesional. La diva eligió la pantalla de su programa "La Mañana de Moria", emitido por "Eltrece", para exhibir en vivo el tráiler oficial de "Moria", la serie desarrollada por Netflix que estará disponible a nivel global el próximo 14 de agosto de 2026.
La obra audiovisual constará de ocho capítulos dirigidos y guionados por Javier Van de Couter. La narración tomará como punto de inicio la celebración del cumpleaños número 80 de la verdadera artista, quien participará en cámara bajo una estructura que dista de los documentales tradicionales, integrando recursos de ciencia ficción y permitiendo que la propia protagonista intervenga y reinterprete la presentación de sus propios recuerdos.
La caracterización en tres etapas y la reconstrucción de cinco décadas
La particularidad central del proyecto radica en la división del rol principal entre Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. La encargada de encarnar los inicios de la vedette en la década del 70 fue su propia hija, Sofía Gala Castiglione compuso a una joven artista antes de su consolidación masiva, expresando en una de las secuencias iniciales del adelanto: "Para los que no me conocen, mi nombre es Moria. Soy nueva en la revista y soy un caso raro e inusual".
Por su parte, Cecilia Roth asumió la representación de la diva en una etapa de mayor madurez y retrospectiva personal. Su interpretación abarca la transición inicial desde el ámbito universitario hacia el espectáculo, recordando en una de sus líneas el momento en que su vida cambió de rumbo: "Yo estudié algo así. Pasé de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional el mismo día".
En tanto, Griselda Siciliani personifica la fase de máxima masividad mediática en televisión, recreando la etapa de la protagonista como integrante del jurado en el certamen "ShowMatch". En el avance, la actriz personifica ese período con una de sus célebres frases: "Estoy acá porque mi presencia jerarquiza la pista".
La perspectiva de Moria Casán sobre su propio relato
Más allá del recorrido por sus transformaciones estéticas, la ficción busca retratar las transformaciones de la cultura popular argentina a lo largo de las últimas cinco décadas. La verdadera Moria Casán aporta la voz en off que articula el eje temático del relato, cuestionando los métodos convencionales para abordar una existencia caracterizada por la alta exposición: "¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida. Yo no soy una persona común. Y mi historia tampoco. Soy... el Obelisco con tetas. Siempre fui una distinta, una marciana. Una mostra", reflexiona la conductora en la locución del tráiler, dejando en claro que la producción buscará distorsionarse entre la realidad y la fantasía.
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