Cuándo se estrena la serie de Moria Casán y dónde verla

La perspectiva de Moria Casán sobre su propio relato

Más allá del recorrido por sus transformaciones estéticas, la ficción busca retratar las transformaciones de la cultura popular argentina a lo largo de las últimas cinco décadas. La verdadera Moria Casán aporta la voz en off que articula el eje temático del relato, cuestionando los métodos convencionales para abordar una existencia caracterizada por la alta exposición: "¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida. Yo no soy una persona común. Y mi historia tampoco. Soy... el Obelisco con tetas. Siempre fui una distinta, una marciana. Una mostra", reflexiona la conductora en la locución del tráiler, dejando en claro que la producción buscará distorsionarse entre la realidad y la fantasía.