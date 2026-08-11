Moria Casán celebrará sus 80 años de manera diferente: los detalles
La One cumple 80 años el próximo 16 de agosto y eligió una manera muy particular para festejar con su público. Todo lo que debes saber.
El próximo 16 de agosto marcará un hito fundamental en la historia del espectáculo nacional cuando Moria Casán cumpla 80 años. La diva argentina festejará su cambio de década de una manera completamente atípica, ya que dos días antes de la fecha de su nacimiento Netflix presentará en todo el mundo la serie de ficción basada en su trayectoria personal y profesional.
El lanzamiento fijado para el 14 de agosto convertirá el cumpleaños de la artista en una celebración global. La coincidencia del cambio de década con el estreno de la producción audiovisual transforma este cumpleaños en un acontecimiento histórico, posicionando a la estrella como la gran protagonista de la escena mediática durante el mes de agosto.
Así es "Moria", la ficción que repasa la vida de la One
En esta propuesta autobiográfica, Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices —Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth— la encarnan en distintas etapas de su vida, asumiendo la responsabilidad de interpretar el lenguaje, los modismos y la gestualidad que caracterizaron a "La One" en cada época.
La narrativa de la entrega busca ir mucho más lejos de la biografía tradicional para profundizar en la huella cultural de la protagonista. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión, sino que se estructura como el testimonio de un personaje que transformó la escena artística mediante su personalidad arrolladora y su permanente reinvención.
El abordaje argumental de la producción coloca en el centro del relato la capacidad de resistencia de la artista ante las exigencias del ambiente. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina, recorriendo los momentos de mayor brillo del entretenimiento nacional a lo largo de las últimas décadas.
Con el respaldo de un elenco de primer nivel y la dirección de Javier Van de Couter, la propuesta de Netflix prepara el terreno para un festejo monumental. La artista recibirá sus 80 años viendo su propia historia convertida en mito, reafirmando su vigencia absoluta dentro del espectáculo y coronando una carrera que traspasó los límites de las pantallas y los escenarios.
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