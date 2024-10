Quién fue el último eliminado en Bake Off Famosos

Maru Botana coincidió en que la ganache “opacaba” al chocolate blanco, mientras que Christophe Krywonis señaló que los sabores no combinaban bien, lo que hacía que “la prueba no estuviera lograda”. Al final del programa, el jurado llamó a Verónica Lozano y a Damián de Santo junto con Ángela, y finalmente la eliminada fue la cantante.

bake off

Christophe comenzó la despedida con elogios, lo que hizo que Ángela rompiera en llanto. “Sos una gran compañera. Me hiciste reír mucho con tus caras y las voy a extrañar. Sos energía de la buena. Tenés luz y nos va a hacer falta”, expresó Krywonis.

Betular también le dedicó unas palabras: “Fue muy lindo conocer más de vos. Esto es una competencia, pero no dejes que te quite las ganas de hacer lo que te gusta. Seguí cocinando”. Maru Botana añadió: “Sos expresiva, transparente y graciosa. Le ponés tanta alegría, sos lo más. Que esto no se pierda, chicos, lo que se generó acá es tremendo”.

Wanda Nara también tuvo palabras de cariño para la cantante: “Ojalá hubiera más mujeres en el mundo como vos. Tenés un gran corazón, y con eso nos quedamos todos. Con tu amor”, expresó la conductora de Bake Off Famosos.

Ángela se despidió entre lágrimas. “Es difícil poner en palabras lo que siento por haber llegado hasta acá. Gracias por todas las palabras lindas que me dijeron, amo a todos mis compañeros y que gane el mejor”, concluyó la artista frente al jurado y los demás participantes.