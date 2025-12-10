Netflix: la película británica de ciencia ficción y suspenso que habla de un futuro distópico
Entre las propuestas más intrigantes del catálogo, Netflix suma una producción británica que combina suspenso, acción y una mirada inquietante sobre la tecnología.
Con una estética elegante y un ritmo envolvente, esta historia se desarrolla en un futuro cercano donde la privacidad dejó de existir y cada movimiento queda registrado. Su trama atrapante y la participación de figuras reconocidas la posicionan entre las películas del género que más sorprenden a los usuarios.
La plataforma mantiene un catálogo lleno de títulos policiales y distópicos, pero esta producción destaca por la forma en que lleva la tensión al límite mientras plantea un escenario tan posible como perturbador. Con un detective enfrentado al sistema y una misteriosa figura femenina que lo desafía a cada paso, la película logra sostener el suspenso de principio a fin, explorando dilemas éticos, vigilancia extrema y crímenes imposibles de rastrear.
Además, su enfoque visual, su atmósfera fría y su trama cargada de interrogantes convierten a esta propuesta en una opción ideal para quienes buscan un thriller diferente, con un trasfondo tecnológico que deja huella.
De qué trata "Anon"
Anon es una película de ciencia ficción y suspenso disponible en Netflix que nos transporta a un futuro no muy lejano, donde el gobierno combate el crimen a través de un sistema de vigilancia absoluta. En este universo distópico, cada persona vive sin secretos: todo lo que ven y hacen queda grabado, almacenado y accesible para las autoridades.
El protagonista es Sal Frieland (Clive Owen), un oficial de policía que trabaja descifrando delitos aparentemente imposibles. Su rutina cambia cuando aparece una misteriosa hacker conocida únicamente como The Girl (Amanda Seyfried), una mujer capaz de borrar rastros digitales y manipular la información visual. Su presencia amenaza el orden del sistema y obliga al detective a replantearse todo lo que creía saber sobre justicia, libertad y control social.
Con su mezcla de tensión policial y reflexión tecnológica, la película construye un mundo donde la privacidad ya no existe y donde los crímenes se investigan a través de los propios ojos de las personas, en una especie de “archivo” mental permanente. Sin embargo, esta asesina en serie logra algo impensado: volverse invisible.
Reparto de Anon
-
Clive Owen como Sal Frieland
Amanda Seyfried como “The Girl / Anon”
Colm Feore como Charles Gattis
Sonya Walger como Kristen
Mark O’Brien como Cyrus Frear
Joe Pingue como Lester Hagen
Iddo Goldberg como Joseph Kenik
Tráiler de "Anon"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario