Netflix: la película británica de ciencia ficción y suspenso que habla de un futuro distópico

La plataforma mantiene un catálogo lleno de títulos policiales y distópicos, pero esta producción destaca por la forma en que lleva la tensión al límite mientras plantea un escenario tan posible como perturbador. Con un detective enfrentado al sistema y una misteriosa figura femenina que lo desafía a cada paso, la película logra sostener el suspenso de principio a fin, explorando dilemas éticos, vigilancia extrema y crímenes imposibles de rastrear.