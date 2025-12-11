Netflix: la película argentina de crimen y suspenso que es un éxito en la plataforma

Lo que en un principio parece un golpe sencillo empieza a enredarse cada vez más, obligando al protagonista a recurrir a todas sus mañas, intuición y experiencia en el mundo del engaño.

Entre traiciones, incertidumbre y giros inesperados, ambos se embarcan en una carrera contrarreloj para completar la estafa. Estrenada en el 2000, la película se convirtió en uno de los títulos más emblemáticos del cine argentino.

Reparto de "Nueve Reinas"

Gastón Pauls (Juan/Sebastián)

Ricardo Darín (Marcos)

Leticia Brédice (Valeria)

Ignasi Abadal (Esteban Vidal Gandolfo/Boris)

Tomás Fonzi (Federico)

Elsa Berenguer (Berta)

Tráiler de "Nueve Reinas"