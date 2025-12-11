Netflix: la película argentina de crimen y suspenso que es un éxito en la plataforma
Este film, protagonizado por Ricardo Darín, fue una de las grandes producciones sudamericanas del último tiempo. Conocé todos los detalles en la nota.
Dentro del cine argentino son pocas las obras capaces de mantenerse vigentes a lo largo del tiempo. Una de las que trascendió épocas y fronteras fue “Nueve reinas”, que logró posicionarse como una de las películas sudamericanas más exitosas del último tiempo, motivo por el cual Netflix la incorporó en su catálogo.
La historia encabezada por Ricardo Darín se consolidó como un clásico que puede codearse codo a codo con otros grandes éxitos, como "Relatos salvajes" o "El Eternauta". Por otro lado, esta producción fue dirigida por Fabián Bielinsky.
Tras su gran estreno que atrapó la atención de cientos de espectadores, obtuvo reconocimientos como Cóndor de Plata y el Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana, distinciones que terminaron de consagrarla como una joya del cine nacional.
De qué trata "Nueve Reinas"
La historia de “Nueve Reinas” sigue a un hábil estafador interpretado por Darín, cuyo día cambia por completo cuando cruza camino con Juan, un joven delincuente ocasional encarnado por Gastón Pauls.
Ese encuentro fortuito deriva en una oportunidad única: participar en una operación que gira alrededor de una serie de estampillas raras, muy codiciadas y valuadas en una fortuna.
Lo que en un principio parece un golpe sencillo empieza a enredarse cada vez más, obligando al protagonista a recurrir a todas sus mañas, intuición y experiencia en el mundo del engaño.
Entre traiciones, incertidumbre y giros inesperados, ambos se embarcan en una carrera contrarreloj para completar la estafa. Estrenada en el 2000, la película se convirtió en uno de los títulos más emblemáticos del cine argentino.
Reparto de "Nueve Reinas"
- Gastón Pauls (Juan/Sebastián)
- Ricardo Darín (Marcos)
- Leticia Brédice (Valeria)
- Ignasi Abadal (Esteban Vidal Gandolfo/Boris)
- Tomás Fonzi (Federico)
- Elsa Berenguer (Berta)
Tráiler de "Nueve Reinas"
