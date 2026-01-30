Sabrina Rojas cruzó a Flor Vigna y la cuestionó por la canción dedicada a Luciano Castro

Sabrina Rojas Flor Vigna

En ese mismo análisis, Rojas se mostró sorprendida al enterarse de que Flor había mencionado a ChatGPT como una herramienta de apoyo emocional. “Dijo ‘lo hablé el otro día con el chat GPT’, me parece terrible, yo no puedo creerlo, parecemos todos locos”, ironizó, marcando distancia con esa elección. Y profundizó aún más su postura con una comparación directa: “Decime que tuviste una charla con la psicóloga, con amigas, con tu mamá… yo al chat GPT le pregunto alguna receta, cómo conectar el Bluetooth al auto. Ella está sufriendo que estemos hablando en este momento”.