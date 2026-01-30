Sabrina Rojas cruzó a Flor Vigna y la cuestionó por la canción dedicada a Luciano Castro
La conductora fue tajante al analizar el tema que lanzó la bailarina y apuntó contra la forma en que decidió capitalizar el conflicto mediático, con críticas directas y frases sin filtro.
Sabrina Rojas no esquivó el tema y eligió decir lo que pensaba. Luego de escuchar la canción que Flor Vigna lanzó y que muchos interpretaron como un mensaje directo a Luciano Castro, la conductora expresó su malestar públicamente y fue contundente al cuestionar tanto el contenido del tema como las decisiones que la bailarina tomó para promocionarlo. Sus declaraciones se dieron en el programa Sálvese Quien Pueda, donde dejó en claro que, desde su punto de vista, hubo límites que se cruzaron.
Uno de los aspectos que más la incomodó fue la remera que Flor utilizó en redes sociales para anunciar la canción, con una frase asociada al audio viral de Castro en el que el actor fingía ser español para conquistar a una mujer danesa mientras estaba en pareja con Griselda Siciliani. Para Rojas, ese gesto fue innecesario y contradictorio con el discurso de sufrimiento que Vigna expresó en otras oportunidades.
“Si a ella la angustia a un nivel que tiembla y que llora por la repercusión mediática, esto no lo hagas, porque vas a volver a pasar la misma situación”, lanzó Sabrina, sin suavizar el tono. La conductora planteó que exponerse de esa manera solo profundiza el conflicto y vuelve a poner el foco en un tema que, según su mirada, podría haberse manejado de otra forma.
En ese mismo análisis, Rojas se mostró sorprendida al enterarse de que Flor había mencionado a ChatGPT como una herramienta de apoyo emocional. “Dijo ‘lo hablé el otro día con el chat GPT’, me parece terrible, yo no puedo creerlo, parecemos todos locos”, ironizó, marcando distancia con esa elección. Y profundizó aún más su postura con una comparación directa: “Decime que tuviste una charla con la psicóloga, con amigas, con tu mamá… yo al chat GPT le pregunto alguna receta, cómo conectar el Bluetooth al auto. Ella está sufriendo que estemos hablando en este momento”.
Más allá del cruce con Vigna, Sabrina también hizo referencia al impacto personal que le generó ver a Luciano Castro participando de un videoclip cuando todavía eran pareja. Intentando separar lo emocional de lo profesional, explicó: “¿Qué me sucede a mí? Olvidémonos que el pibe es el padre de mis hijos, es un actor argentino”.
Sin embargo, reconoció que la situación la afectó profundamente: “Yo cuando lo vi, chicos, casi me desmayo, porque me desviví por cuidarle la imagen”. Para cerrar, Rojas dejó una reflexión que funcionó también como consejo. Según expresó, Flor podría haber evitado parte de la polémica si elegía otro camino: “Flor, te pusiste una remera con la frase del verano, te hubieses quedado afuera de esa frase y hoy estamos hablando de otra cosa”.
