Tenso cruce frente a Mirtha Legrand: Edith Hermida cuestionó a Patricia Bullrich por la reforma laboral
En medio del debate, la conductora de Bendita defendió el esquema laboral argentino y la senadora oficialista lo tildó de “vetusto”.
Durante un fuerte intercambio televisivo, Edith Hermida protagonizó un cruce con la senadora de LLA Patricia Bullrich a raíz de la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei llevará al debate este miércoles 11 de febrero en el Senado. En ese marco, la legisladora sostuvo que "Uruguay tiene 5 veces más empresas que Argentina... más empleo que nosotros", lo que generó una inmediata réplica de la conductora.
Mientras la exministra de Javier Milei detallaba lo que considera falencias del actual escenario laboral argentino —al que definió como "vetusto", con foco en la "informalidad" y los "riesgos de trabajo"—, Hermida le respondió sin rodeos: "La clase media uruguaya viene a trabajar acá", durante la tradicional mesa de Mirtha Legrand, por El Trece.
Lejos de retroceder, la panelista de Bendita (El Nueve) profundizó su postura al remarcar que "vienen a buscar trabajo acá por las condiciones que tenemos en Argentina. Todos hablan del éxito de los países extranjeros y creo que nos criticamos mucho a nosotros mismos... Sigue siendo un país de posibilidades para los extranjeros, Argentina".
Tras una interrupción de Bullrich, Hermida volvió a tomar la palabra y reforzó su idea al señalar que "nos vapuleamos mucho entre nosotros, sin lugar a dudas", y agregó: "Argentina es una tierra de trabajo para los uruguayos, paraguayos, bolivianos, chilenos y venezolanos. Es un país hermoso Argentina", concluyó.
En contraste con la mirada oficial, que apuesta a la nueva ley como un impulso clave para la reactivación económica, la mediática expresó su preocupación por el posible retroceso en derechos adquiridos, al advertir sobre el peligro de perder conquistas sociales históricas bajo una supuesta "modernización".
