Tenso cruce frente a Mirtha Legrand: Edith Hermida cuestionó a Patricia Bullrich por la reforma laboral

Durante un fuerte intercambio televisivo, Edith Hermida protagonizó un cruce con la senadora de LLA Patricia Bullrich a raíz de la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei llevará al debate este miércoles 11 de febrero en el Senado. En ese marco, la legisladora sostuvo que "Uruguay tiene 5 veces más empresas que Argentina... más empleo que nosotros", lo que generó una inmediata réplica de la conductora.