Flor Vigna anunció el lanzamiento de un nuevo tema con una remera alusiva a Luciano Castro: qué dice
Con una explosiva foto haciendo referencia al famoso audio del actor, la cantante lanzó un nuevo tema parodiando el "hola, guapa".
La escena mediática se encuentra en estado de shock tras el reciente pronunciamiento de Flor Vigna. En lo que parece ser una de sus declaraciones más crudas y vulnerables hasta la fecha, la artista utilizó sus plataformas digitales para realizar una catarsis pública que precede al lanzamiento de su nuevo material discográfico. Con un mensaje que muchos interpretan como una referencia directa a su pasado sentimental con Luciano Castro, la cantante expuso situaciones de extrema toxicidad que marcaron su vida privada.
La publicación fue acompañada por una imagen cargada de simbolismo, donde Vigna luce una prenda con la inscripción “Guapa sí, tarada no”. Esta frase cobra un significado especial, ya que remite a expresiones utilizadas por el actor en otros contextos vinculares. Sin embargo, lo que verdaderamente capturó la atención fue el texto que acompaña el anuncio de su canción titulada “La vara está baja”, donde detalla experiencias de manipulación y violencia emocional.
Sin rodeos, la cantante describió el clima de inestabilidad y presión psicológica al que habría estado sometida durante su relación. En sus propias palabras, el quiebre de la confianza se produjo tras enfrentar situaciones límite. “Después de tantas mentiras, manipulación y frases como ‘si te vas, me mato’ o ‘tirate un tiro en el paladar’, hay un antes y un después en la confianza”, sentenció la artista en un escrito que no dejó lugar a dudas sobre el dolor atravesado.
Este testimonio revela las secuelas que este tipo de vínculos dejan en la salud emocional de una persona. Vigna se sinceró sobre las dificultades de volver a confiar en el amor tras haber vivido episodios de deslealtad: “El miedo a volver a amar, el miedo a la traición, se te queda impregnado en el corazón”, confesó, compartiendo con sus seguidores una herida que, según sus dichos, aún se encuentra en proceso de cicatrización.
Para Flor Vigna, este nuevo lanzamiento no es simplemente un paso más en su carrera musical, sino un acto de "alquimia" personal. En su posteo, reflexionó sobre lo que significa verdaderamente dejar atrás el pasado, rechazando la idea de que superar una situación implique simplemente ignorarla. “Sanar no es callar y listo. Soltar no tiene que ver con hacerse la superada, sino con mirar lo vivido de frente. Alquimizar el dolor. Transformarlo en aprendizaje”, manifestó con firmeza.
Hacia el final de su descargo, la artista dejó un mensaje de autorrespeto y superación, instando a sus seguidores a no permitir que las malas experiencias endurezcan el carácter, sino que sirvan como guía para el futuro. “Que lo que dolió se vuelva cicatriz, no para endurecerte, sino para recordarte que nunca más tenés que hacerte tan mal a vos misma. De eso habla esta canción. De subir la vara con vos. De aprender a amarte mejor”, concluyó. De esta manera, Vigna transforma su sufrimiento en una declaración de principios, reafirmando que su arte es, ante todo, un refugio de honestidad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario