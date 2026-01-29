Flor Vigna anunció el lanzamiento de un nuevo tema con una remera alusiva a Luciano Castro: qué dice

Hacia el final de su descargo, la artista dejó un mensaje de autorrespeto y superación, instando a sus seguidores a no permitir que las malas experiencias endurezcan el carácter, sino que sirvan como guía para el futuro. “Que lo que dolió se vuelva cicatriz, no para endurecerte, sino para recordarte que nunca más tenés que hacerte tan mal a vos misma. De eso habla esta canción. De subir la vara con vos. De aprender a amarte mejor”, concluyó. De esta manera, Vigna transforma su sufrimiento en una declaración de principios, reafirmando que su arte es, ante todo, un refugio de honestidad.