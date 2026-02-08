Alerta meteorológica: llega un "tormentón" de 48 horas y la temperatura bajará 15 grados
Tras un inicio de semana caluroso con máximas de 31°C, un frente de inestabilidad golpeará Buenos Aires. Cuándo llega el tormentón con ráfagas de 58 km/h.
Los días de calor sofocante tienen las horas contadas. Si bien este domingo 8 de febrero y el inicio de la semana se mantendrán con condiciones veraniegas y cielo mayormente despejado, el pronóstico anticipa un tormentón con un brusco cambio de tiempo que traerá alivio y, a la vez, complicaciones climáticas severas.
Para hoy y hasta el martes, el termómetro oscilará entre los 30°C y 31°C, con vientos moderados del sector Noreste. Sin embargo, la situación dará un giro drástico a mitad de semana, según el pronóstico del tiempo de Meteored.
IMPORTANTE: A qué hora llega el tormentón de hielo que bajará la temperatura a menos de 20 grados en Buenos Aires
Cuándo llega el "tormentón"
El periodo de inestabilidad comenzará el miércoles 11 de febrero. Ese día se espera el pico de calor con 32°C, pero también el inicio de las precipitaciones (60% de probabilidad) y ráfagas de viento que alcanzarán los 52 km/h, marcando la entrada del frente de tormenta.
El momento más crítico será el jueves 12 de febrero. La alerta meteorológica por probabilidad de lluvias ascenderá al 70% y se prevé una caída de agua considerable, con un acumulado estimado de 17 mm en una sola jornada, configurando el "tormentón" esperado.
El derrumbe de la temperatura
El paso de este sistema frontal provocará un descenso térmico abrupto en una ventana de 48 horas. Mientras que el miércoles la máxima tocará los 32°C, el aire frío hará que para el jueves la mínima se hunda hasta los 17°C. Esta diferencia de 15 grados entre el pico de calor y el piso térmico del día siguiente obligará a buscar abrigo liviano.
La inestabilidad dejará secuelas: el viernes 13 se mantendrá ventoso con ráfagas muy fuertes de hasta 58 km/h y una máxima contenida en 28°C.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario