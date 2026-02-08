Alerta meteorológica: llega un "tormentón" de 48 horas y la temperatura bajará 15 grados

image El jueves se espera la mayor caída de agua del tormentón, con 17 mm acumulados y fuerte actividad ventosa.

El derrumbe de la temperatura

El paso de este sistema frontal provocará un descenso térmico abrupto en una ventana de 48 horas. Mientras que el miércoles la máxima tocará los 32°C, el aire frío hará que para el jueves la mínima se hunda hasta los 17°C. Esta diferencia de 15 grados entre el pico de calor y el piso térmico del día siguiente obligará a buscar abrigo liviano.