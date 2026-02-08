Preocupa la salud de Flor Peña: suspendió todo en Mar del Plata y confirmó la peor noticia

Más allá del plano profesional, la actriz explicó qué aspectos de la ciudad la hacen sentirse cómoda y conectada. “Mar del Plata es un lugar que a mí me fascina porque es una ciudad con mar. Hay algo de eso. Yo soy bastante cosmopolita. Y es una ciudad con mar y además tiene algo de que tenés todo. A mí me gusta ir a fiestas electrónicas, tenés mute. ¿Querés teatro? Tenés teatro”, enumeró, dejando ver el vínculo personal que mantiene con el lugar.

En los últimos días, la cancelación de algunas funciones del musical generó inquietud en el ambiente teatral. No obstante, desde Intrusos (América TV) se encargaron de aclarar que la suspensión estuvo motivada exclusivamente por un inconveniente en las cuerdas vocales de la actriz, descartando cualquier relación con cuestiones comerciales y reforzando que se trata de una decisión vinculada únicamente al cuidado de su salud.