Preocupa la salud de Flor Peña: suspendió todo en Mar del Plata y confirmó la peor noticia
El cuerpo le dijo basta y tuvo que levantar la obra de urgencia. "Estoy muy cansada", confesó. Ya avisó que se retira de los escenarios por un tiempo.
La temporada de verano en Mar del Plata dejó para Florencia Peña un balance artístico favorable, pero también una señal de alerta en lo personal. Tras varias semanas de funciones intensas, la actriz debió detener su ritmo de trabajo luego de atravesar un problema de salud vinculado a su voz, situación que la llevó a revisar su agenda y a priorizar el descanso.
El episodio se conoció cuando una de las funciones de Pretty Woman, el musical que protagoniza en La Feliz, fue suspendida, lo que despertó preocupación y especulaciones. Frente a ese escenario, fue la propia Peña quien decidió salir a aclarar cómo se encuentra y qué cambios resolvió implementar en su carrera inmediata.
Durante una entrevista concedida a una radio marplatense, la actriz habló sin rodeos sobre el desgaste acumulado tras años de trabajo ininterrumpido. “Hace mucho. De hecho, este año voy a dejar de hacer un ratito porque estoy muy cansada. Este invierno no hago”, afirmó en diálogo con Radio Brisas, confirmando que no realizará temporada teatral en Buenos Aires durante el invierno como parte de una decisión consciente para recuperarse.
En la charla, también hubo espacio para el recuerdo y la emoción. Peña expresó su cariño por Mar del Plata y repasó su vínculo histórico con la ciudad, que la recibió en múltiples oportunidades a lo largo de su carrera. “Me encanta Mar del Plata. Creo que es mi temporada número seis a lo largo de mi historia. Ya había venido con Enrique Pinti, con Vale Todo, en el auditorio, que también había sido hermosa”, remarcó, al evocar experiencias que marcaron su camino artístico.
Incluso hizo referencia a trabajos anteriores, como su participación en una versión local de Anything Goes, el clásico musical con música de Cole Porter, al que definió como una etapa especialmente significativa.
Más allá del plano profesional, la actriz explicó qué aspectos de la ciudad la hacen sentirse cómoda y conectada. “Mar del Plata es un lugar que a mí me fascina porque es una ciudad con mar. Hay algo de eso. Yo soy bastante cosmopolita. Y es una ciudad con mar y además tiene algo de que tenés todo. A mí me gusta ir a fiestas electrónicas, tenés mute. ¿Querés teatro? Tenés teatro”, enumeró, dejando ver el vínculo personal que mantiene con el lugar.
En los últimos días, la cancelación de algunas funciones del musical generó inquietud en el ambiente teatral. No obstante, desde Intrusos (América TV) se encargaron de aclarar que la suspensión estuvo motivada exclusivamente por un inconveniente en las cuerdas vocales de la actriz, descartando cualquier relación con cuestiones comerciales y reforzando que se trata de una decisión vinculada únicamente al cuidado de su salud.
