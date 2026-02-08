"Mirá las cosas que me hacen decir": la presentadora de la Fiesta Nacional del Mate leyó un insulto para Milei
La reconocida periodista entrerriana Sonia Fernández, oriunda de Villaguay, quedó en el centro de la escena tras leer un cartel con una consigna política mientras animaba el tradicional evento en Paraná.
La Fiesta Nacional del Mate fue escenario de un momento inesperado que rápidamente generó repercusión. Mientras se desarrollaba una de las noches del evento en Paraná, la presentadora Sonia Fernández protagonizó una situación que no pasó desapercibida al leer en voz alta un mensaje con contenido político desde el escenario principal.
El episodio se dio cuando la periodista observaba los carteles del público y, micrófono en mano, expresó sus dudas antes de leer uno de ellos. “Allá estoy mirando uno, pero por Dios que no sé si lo leo o no lo leo. ¿Lo leo o no lo leo?”, lanzó ante los presentes. En ese momento, agregó con tono irónico: “¿No me irán a censurar? Yo lo leo, pero si el año que viene no me contratan de la Fiesta del Mate, ustedes son los culpables”.
Desde el público se escuchó entonces una voz que le dijo: “Sos comunicadora, Sonia”, a lo que Fernández reaccionó de inmediato y procedió a leer el mensaje: “La ### Milei”. Tras decirlo, intentó descomprimir la situación con comentarios espontáneos: “Mirá las cosas que me hacen hacer, mirá las cosas que me hacen decir. Ay Dios, se nos descontroló todo”.
El momento fue registrado por varios asistentes y comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde generó un fuerte debate. Mientras algunos usuarios celebraron el gesto como una expresión de opinión, otros cuestionaron que se manifestaran consignas políticas en un evento cultural y familiar.
La Fiesta Nacional del Mate es uno de los encuentros más emblemáticos de Paraná y convoca cada año a miles de personas de todo el país. Hasta el momento, ni la organización del evento ni la periodista realizaron declaraciones oficiales sobre lo ocurrido, aunque la polémica continúa sumando repercusiones.
