Sorpresa: las dos participantes que vuelven a Gran Hermano por repechaje, según Pabloschi
Nuevamente, el referente tuitero de GH se pronunció sobre lo que sucederá esta noche en el reality show de Telefe. Todos los detalles.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada está que arde tras la eliminación de Danelik Galazán. Su salida marca un antes y un después, justo en la previa del tan esperado repechaje que llega a Telefe este miércoles 21 de mayo.
El reality se prepara para un giro de 180 grados que obligará a los jugadores a armar nuevas estrategias desde cero.
El reingreso promete un verdadero terremoto: se sumarán nueve caras nuevas, el público elegirá a dos exhermanitos mediante el voto, y otros dos tendrán su segunda oportunidad gracias al codiciado Golden Ticket. ¡Se baraja y se da de nuevo!
Las dos participantes que vuelven a Gran Hermano, según Pabloschi
A horas de la gala, el destino de los exparticipantes ya se debate en X (Twitter), la plataforma que se transformó en el termómetro infalible del reality.
Aunque la última palabra es del voto oficial, las encuestas digitales se convirtieron en un reflejo exacto de la tendencia del público, anticipando lo que pasará en la pantalla con un margen de error mínimo.
En este sentido, la principal fuente de consulta suele ser Pabloschi, el usuario que se ha vuelto reconocido por sus certeros pronósticos sobre eliminaciones y reingresos. Ahora, el tuitero lanzó un nuevo vaticinio: "Casi les diría que Danelik es más votada que Yipio. Igual, por un tema de acomodos, difícilmente entre primera", escribió.
De esta manera, dejó en claro que Danelik Galazán -la más reciente eliminada- y Yipio Pintos reingresarán a una picante casa que ya las vio salir una vez.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada - "El Repechaje"
La gala de repechaje de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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