Sorpresa: las dos participantes que vuelven a Gran Hermano por repechaje, según Pabloschi

En este sentido, la principal fuente de consulta suele ser Pabloschi, el usuario que se ha vuelto reconocido por sus certeros pronósticos sobre eliminaciones y reingresos. Ahora, el tuitero lanzó un nuevo vaticinio: "Casi les diría que Danelik es más votada que Yipio. Igual, por un tema de acomodos, difícilmente entre primera", escribió.

De esta manera, dejó en claro que Danelik Galazán -la más reciente eliminada- y Yipio Pintos reingresarán a una picante casa que ya las vio salir una vez.

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A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada - "El Repechaje"

La gala de repechaje de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2057166968894218325&partner=&hide_thread=false Llega la oportunidad de oro para ellos que salieron pero todavía les quedó un juego pendiente



Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada a las 22.15hs en Telefe con la conducción de Santiago del Moro pic.twitter.com/F4wRSHeS64 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) May 20, 2026