Ramiro Marra arrugó con Iván Schargrodsky: "No te tengo bronca"

"Che, no lo logro ubicar desde anoche", escribió el periodista en su cuenta de X junto a una captura de teléfono en la que se ve el llamado.

La sorpresa llegó minutos después cuando Marra retrocedió sus pasos y le respondió: "No te tengo bronca, no podria pelearte. Estoy buscando alguno que me caiga mal".

ivan schargrodsky

La propuesta de Marra había surgido luego que el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, invitara a pelear al vocero Manuel Adorni (en el mismo programa).

"Me la banco contra el Africano", dijo el libertario en relación al apodo con el que Rebord llama al periodista. Luego dijo que también podría pelear contra "el novio de Lali Espósito", Pedro Rosemblat.