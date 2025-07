Rara reflexión de Duki: criticó a jóvenes que buscan ser "famosos", porque "nadie va a querer ser barrendero"

En este sentido, el artista y pareja de Emilia Mernes lamentó que "ahora todos quieren ser famosos, porque de chico ven la vida de los demás", y señaló que "o quieren ser streamer o influencer, porque piensan que ser famosos es lindo".

"No se si la mayoría de los famosos que conozco son felices. Me parece que ninguno es feliz. Los felices son mis amigos, mi familia, que son felices con poco. Que van, laburan, a veces no llegan a fin de mes, pero tiene su plato de comida y su familia, lo que necesitás de verdad para vivir", reflexionó Duki.

En este marco, el popular cantante de trap le sugirió a los jóvenes que "hay que tratar la ansiedad, pero tampoco no se queden en esa de abrazarse a la ansiedad y pensar que son unos incomprendidos", y para cerrera, lamentó: "Si seguimos así, en 20 años nadie va a querer ser médico".

"Toda la gente va a querer ser lo que son el otro. Nadie va a querer ser barrendero o atender un kiosco, pero es parte de la vida", concluyó el artista. El video protagonizado por Duki no tardó en volverse viral y generar repercusiones en su mayoría, negativas.

