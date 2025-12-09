Rating: ni MasterChef Celebrity ni los Martín Fierro lograron la atención del espectador

gaston pauls leticia bredice

Hubo platos con buenas devoluciones, como el pollo al horno con papas de Maxi López y Susana Roccasalvo, y otros más desparejos, como la entraña con chips de jamón crudo preparada por La Joaqui y Emilia Attias. Finalmente, las medallas quedaron para Marixa Balli y Agustín “Cachete” Sierra, mientras que Attias y La Joaqui pasaron a la última chance.

El cierre del día reafirmó la tendencia: MasterChef lideró con 11.6 puntos, mientras que la ceremonia del Martín Fierro cerró con un modesto 2.1. Sin discursos políticos y con Natalia Oreiro llevándose el Martín Fierro de Oro al Cine -y El Eternauta quedándose con el máximo galardón de series-, la gala no logró revertir el apagado general. La televisión abierta continúa enfrentando un escenario complejo, en el que ni los programas insignia consiguen romper un encendido cada vez más reducido.