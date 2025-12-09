Rating: ni MasterChef Celebrity ni los Martín Fierro lograron la atención del espectador
En una noche cargada de expectativas, los principales programas no consiguieron revertir el apagado encendido que dejó el fin de semana largo y diciembre volvió a mostrar su faceta más fría.
La caída del encendido televisivo continúa marcando el pulso de diciembre y este lunes volvió a confirmarlo con números que evidencian un fuerte desinterés del público por la pantalla tradicional. A pesar de contar con dos propuestas que, en otros momentos del año, suelen destacarse en materia de rating -una gala con la entrega de los Martín Fierro de Cine y Series y un desafío muy esperado de MasterChef Celebrity-, ninguna logró imponerse frente a una tendencia que viene profundizándose desde el inicio del mes.
Las altas temperaturas, las actividades previas a las fiestas y el arrastre del fin de semana largo armaron un combo que terminó afectando incluso a los ciclos más fuertes. La transmisión especial comenzó temprano, a las 19, con la alfombra roja conducida por Sabrina Rojas, Tartu y Guido Záffora. Allí desfilaron las principales figuras de la industria audiovisual mostrando sus looks y compartiendo expectativas sobre una premiación que, si bien aún es joven, empieza a ganar relevancia.
El envío arrancó con 1.3 puntos y se ubicó tercero en su franja. La previa mejoró levemente al alcanzar los 2.6, pero aun así quedó cuarta entre los más vistos del horario. La ceremonia en sí, con Teté Coustarot y Luciano Cáceres al frente, inició pasadas las 20.50 con 2.5 puntos y se posicionó detrás de Telefe Noticias, Telenoche y Bendita. En su discurso inicial, Luis Ventura destacó: “Es el segundo paso que estamos dando en el firmamento del cine y las series. Eso que estamos reclamando, tener mayores espacios, y por eso juntamos a la industria en esta premiación”.
Con el avance del horario central, Telefe volvió a imponerse gracias a los especiales de Pasapalabra, que lideraron con picos de 7.6, mientras que El Trece quedó segundo y la gala del Martín Fierro retrocedió al cuarto puesto. Hacia las 22 se produjo un leve repunte y la ceremonia trepó al tercer lugar con 3 puntos, aunque sin llegar a disputar el liderazgo. La celebración incluyó un homenaje por los 25 años de Nueve Reinas, con Gastón Pauls y Leticia Brédice recibiendo el reconocimiento, uno de los momentos más destacados de la noche.
Minutos después de las 23, MasterChef Celebrity tomó la posta con un arranque de 9.9 puntos y logró mantener el interés del público. El desafío elegido fue uno de los más clásicos del programa: cocinar por parejas separadas por un muro sin poder verse ni comunicarse de manera directa, lo que generó gritos, confusiones y negociaciones entre los concursantes. “Lo más importante de esta noche va a ser la precisión y el compañerismo. Van a tener que ponerse de acuerdo a través del famoso muro”, anticipó Germán Martitegui.
Hubo platos con buenas devoluciones, como el pollo al horno con papas de Maxi López y Susana Roccasalvo, y otros más desparejos, como la entraña con chips de jamón crudo preparada por La Joaqui y Emilia Attias. Finalmente, las medallas quedaron para Marixa Balli y Agustín “Cachete” Sierra, mientras que Attias y La Joaqui pasaron a la última chance.
El cierre del día reafirmó la tendencia: MasterChef lideró con 11.6 puntos, mientras que la ceremonia del Martín Fierro cerró con un modesto 2.1. Sin discursos políticos y con Natalia Oreiro llevándose el Martín Fierro de Oro al Cine -y El Eternauta quedándose con el máximo galardón de series-, la gala no logró revertir el apagado general. La televisión abierta continúa enfrentando un escenario complejo, en el que ni los programas insignia consiguen romper un encendido cada vez más reducido.
