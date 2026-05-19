Arrasó en el prime time: cómo fue el minuto a minuto del rating de los Martín Fierro
La ceremonia de Telefe fue lo más visto del lunes, superando ámpliamente a la competencia. Cómo fue el minuto a minuto.
La ceremonia de los Premios Martín Fierro dominó de punta a punta el rating en el prime time del lunes, dejando sin opciones a sus competidores directos y consolidando picos de audiencia que duplicaron y hasta triplicaron las marcas del resto de los canales de aire.
Como era de esperarse, la gran noche de la televisión argentina cumplió con las expectativas de la industria y se transformó en un verdadero tanque para la pantalla de Telefe.
El encendido comenzó a calentar motores desde temprano, pero fue con el inicio de la gala de premiación cuando la brecha con los demás canales se volvió irrecuperable.
El desglose del minuto a minuto del rating de los Martín Fierro
- 21:00 hs - El arranque oficial: Tras el cierre de la alfombra roja, Santiago del Moro dio por iniciada la transmisión oficial dentro del salón. En ese preciso instante, Telefe ya lideraba con comodidad marcando 13 puntos de rating, dejando atrás a Telenoche (El Trece), que se despedía de la jornada con unos dignos 5,6 puntos.
- 21:40 hs - Primer despegue: Con las primeras estatuillas de la noche en juego, la atención del público creció notablemente. El canal de las pelotas trepó por encima de los 15 puntos, mientras que el inicio del programa Es mi sueño en la pantalla de El Trece quedaba estancado en 5,7 puntos.
- 22:00 hs - El pico de la noche: Al ingresar a la franja central del prime time, los Martín Fierro superaron la barrera de los 16 puntos de rating. En la vereda de enfrente, Es mi sueño apenas lograba arañar unas décimas para ubicarse en 5,9 puntos.
- 23:00 hs - Audiencia fidelizada: Cerca de las once de la noche, en el momento más álgido de la entrega de premios y los discursos más esperados, la transmisión oficial de APTRA se mantenía firme e imbatible clavando 16,3 puntos.
- 24:00 hs - La recta final: Hacia la medianoche, y como suele ocurrir por cuestiones lógicas de horario, el encendido general mostró una leve tendencia a la baja. Telefe descendió a los 13 puntos de rating, una marca de todos modos imponente para el cierre de la jornada que le alcanzó para superar por más de 10 puntos de diferencia a la propuesta de El Trece.
Con este panorama, Telefe vuelve a anotarse un éxito rotundo en sus métricas anuales, confirmando que la entrega de los Martín Fierro sigue siendo el evento en vivo más convocante y magnético de la televisión abierta local.
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