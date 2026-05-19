Por un partido de Boca, Miguel Ángel Russo tuvo un emotivo homenaje en los Martín Fierro
La hija y el nieto del emblemático entrenador recibieron la estatuilla por el "Minuto de oro", lo más visto del 2025.
La gala de los Premios Martín Fierro tuvo su momento de mayor impacto y emotividad al entregarse la distinción al "Minuto de Oro", el galardón que reconoce al instante más visto de toda la televisión argentina a lo largo del último año y que contó con un lindo homenaje al fallecido Miguel Ángel Russo.
El premio quedó en manos de la histórica transmisión del partido entre Boca y Benfica por el Mundial de Clubes, que alcanzó la estratosférica marca de 34,97 puntos de rating.
Más allá del impresionante logro estadístico, el auditorio se unió en un cerrado aplauso debido a la carga emotiva de quienes subieron al escenario a retirar la estatuilla.
Premio al rating y el recuerdo a Miguel Ángel Russo en los Martín Fierro
La participación del Xeneize en la competencia ecuménica paralizó por completo al país, logrando un encendido que no se registraba en la pantalla chica desde los partidos de la Selección Argentina.
Sin embargo, detrás de la gesta deportiva, el foco de la noche se trasladó al recuerdo de Miguel Ángel Russo, el director técnico que comandaba tácticamente a aquel equipo de Boca y que falleció tiempo después, dejando un vacío inmenso en el fútbol nacional.
En representación del querido y recordado entrenador, los encargados de recibir el premio de APTRA fueron su hija, Natalia Russo, y su nieto, Pedro Fernández Russo.
Al subir a recibir el galardón, la emoción de la familia Russo contagió a todos los presentes en el salón principal. Con la estatuilla en la mano, Natalia y Pedro agradecieron el reconocimiento a una campaña que quedó grabada a fuego tanto en las métricas de la televisión como en las páginas doradas del club de La Ribera.
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