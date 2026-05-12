El fugaz debut de la serie de Wanda Nara y Maxi López sacudió el rating de Telefe: cuánto midió
La expareja mediática debutó este lunes en a pantalla de Telefe con la novedosa serie vertical que tuvo un inusual pico de rating.
En una apuesta tan innovadora como arriesgada, Telefe Studios estrenó este lunes "Triángulo Amoroso", la primera ficción nacional en formato vertical protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, que tuvo un impactante pico de rating en su minuto en pantalla.
El reencuentro frente a las cámaras de la conductora y el exfutbolista tras años de conflictos mediáticos, demostró que el interés por la expareja sigue intacto: el debut fue un fenómeno tanto en la pantalla tradicional como en el universo digital.
Con el éxito de este debut, Telefe confirma que el formato de "micoficción" y el magnetismo de sus protagonistas son la fórmula ganadora de la temporada.
Un minuto de oro: 12.2 puntos de rating
La gran particularidad del estreno fue su brevísima duración en la televisión abierta. El primer capítulo se emitió a las 22:30, inmediatamente después de Pasapalabra, y duró exactamente sesenta segundos.
A pesar de su brevedad, los números fueron contundentes. Según informó el periodista Nacho Rodríguez, en su único minuto de aire la serie marcó un pico de 12.2 puntos de rating, liderando cómodamente su franja y dejando una base altísima para el resto de la programación del canal.
Explosión en redes sociales
Si bien en Telefe se vio apenas un adelanto, la serie se lanzó en simultáneo de forma completa (dividida en cinco fragmentos) en las plataformas digitales del canal. El impacto fue inmediato:
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Instagram: El primer clip superó las 190.000 reproducciones en apenas 30 minutos.
TikTok: Alcanzó rápidamente las 130.000 visualizaciones, confirmando que el formato vertical es el lenguaje ideal para captar a las nuevas audiencias.
La serie juega constantemente con el límite de lo real. Wanda y Maxi se interpretan a sí mismos mientras son convocados para una millonaria campaña publicitaria vinculada al Mundial. El conflicto estalla con una cláusula contractual: deben darse un beso apasionado frente a cámara.
Para lidiar con esta tensión, la ficción suma dos incorporaciones de lujo que aportan la cuota de humor necesaria: Pachu Peña, que interpreta al abogado de Maxi López; y Georgina Barbarossa, que encarna a la representante legal de Wanda Nara.
El primer episodio cerró con el contrato sobre la mesa y una duda que mantiene en vilo a los espectadores: ¿Aceptarán la cláusula del beso?
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