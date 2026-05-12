El fugaz debut de la serie de Wanda Nara y Maxi López sacudió el rating de Telefe: cuánto midió

A pesar de su brevedad, los números fueron contundentes. Según informó el periodista Nacho Rodríguez, en su único minuto de aire la serie marcó un pico de 12.2 puntos de rating, liderando cómodamente su franja y dejando una base altísima para el resto de la programación del canal.

image El fugaz debut de la serie de Wanda Nara y Maxi López sacudió el rating de Telefe.

Explosión en redes sociales

Si bien en Telefe se vio apenas un adelanto, la serie se lanzó en simultáneo de forma completa (dividida en cinco fragmentos) en las plataformas digitales del canal. El impacto fue inmediato:

Instagram: El primer clip superó las 190.000 reproducciones en apenas 30 minutos.

TikTok: Alcanzó rápidamente las 130.000 visualizaciones, confirmando que el formato vertical es el lenguaje ideal para captar a las nuevas audiencias.

La serie juega constantemente con el límite de lo real. Wanda y Maxi se interpretan a sí mismos mientras son convocados para una millonaria campaña publicitaria vinculada al Mundial. El conflicto estalla con una cláusula contractual: deben darse un beso apasionado frente a cámara.

Para lidiar con esta tensión, la ficción suma dos incorporaciones de lujo que aportan la cuota de humor necesaria: Pachu Peña, que interpreta al abogado de Maxi López; y Georgina Barbarossa, que encarna a la representante legal de Wanda Nara.

El primer episodio cerró con el contrato sobre la mesa y una duda que mantiene en vilo a los espectadores: ¿Aceptarán la cláusula del beso?