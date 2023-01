El Pelado de Crónica debutó en A24: cómo le fue en el rating

Accidentado pase con las placas

El periodista no apareció una vez se dio la salida al aire. Con música de tensión, las placas de A24 documentaron la tardanza del comunicador, que llegó minutos después.

"Trebucq está demorado", "estaría incomunicado" y "no responde llamados...ampliaremos" fueron las placas con las que la señal procedió a escrachar al debutante. Apurado, Trebucq ingresó al estudio con quejas y -sin presentarse o dar comienzo al programa- vociferó: "¿Me acomodás (el micrófono) un poquito? Se escucha medio incómodo ¿No hay agua, che? Vine corriendo".

Ante la respuesta negativa de los productores y camarógrafos, "el pelado" lanzó un reproche: "¿Cómo no hay agua? Mala onda. Traéme un vaso de agua". Días atrás, Trebucq dio una entrevista a Infobae para adelantar su llegada al Grupo América y reveló sobre su propuesta televisiva:"Aspiro a hablarle a gente que no elije qué comer o directamente no come. No voy a analizar el consejo de la magistratura. Voy a ir al hueso. Yo soy políticamente incorrecto y voy a seguir siendo así porque no me sale ser de otra manera".