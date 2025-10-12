Rebord en TVR: "Milei es inocultablemente raro. Es extravangante, parece disociado"

Por otro lado, Rebord se refirió a la crisis económica que atraviesa la gestión de Milei. "La política de este gobierno, independientemente del resultado de las elecciones, está defaulteada de origen. Ya sembraron las condiciones de su propia destrucción", aseguró.

"Hay un problema en lo que está siendo su política económica. Lo que viene fracasando es el modelo, porque si necesitas que Estados Unidos haga algo completamente extraordinario e inverosímil con su propia historia en América Latina para no irte al barranco, es un problema", aseguró Rebord.