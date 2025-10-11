Asesinaron en prisión a una estrella de rock, condenada por abuso sexual infantil

Conocido por su actitud provocadora y su fuerte presencia escénica, Watkins era visto como una figura clave en la escena del rock galés. Pero todo cambió en 2012, cuando fue arrestado tras una exhaustiva investigación policial. Los jueces a cargo del caso describieron los hechos como “extremadamente perturbadores”, y la repercusión fue inmediata: Lostprophets se disolvió de manera fulminante. Sus integrantes expresaron públicamente su “repulsión” por lo sucedido.

Tiempo después, los exmiembros de la banda formaron No Devotion, un nuevo proyecto musical junto al cantante estadounidense Geoff Rickly, de la banda Thursday.

Desde entonces, el nombre de Ian Watkins quedó marcado como símbolo de una de las historias más sombrías en el universo del rock británico, una carrera truncada por crímenes que borraron todo rastro de su legado musical.