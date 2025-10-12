La encuesta que preocupa a Milei a dos semanas de las elecciones: los números no le dan
Tras la derrota sufrida en septiembre en la Provincia de Buenos Aires, las encuestas indican que en ese territorio volverá a perder. Según un nuevo sondeo, Fuerza Patria lidera con casi 15 puntos de ventaja sobre la lista de La Libertad Avanza.
A solo dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, una nueva encuesta en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas en el gobierno de Javier Milei. El sondeo, de la consultora Nueva Comunicación, muestra una contundente ventaja de casi 15 puntos para la lista de Fuerza Patria, encabezada por Jorge Taiana, sobre la boleta de La Libertad Avanza, que lleva a la dupla Karen Reichardt y Diego Santilli.
Según el estudio, que se realizó sobre 2.759 casos, Taiana se posiciona con un 43,1% de intención de voto, mientras que la fórmula libertaria alcanza el 28,3%. La diferencia que habría en el distrito con más población del país, considerado "la madre de todas las batallas" electorales, representa un escenario de preocupación para el oficialismo, que busca consolidar su poder en el Congreso.
Por lejos, en el tercer puesto se encuentra Nicolás del Caño, integrante del Frente de Izquierda, con un 4,1%, seguido por Florencio Randazzo (Provincias Unidas) con un 3,3%. El sondeo también refleja un alto porcentaje de indecisos, que llega al 10,6%, un sector clave que ambos espacios buscarán captar en el tramo final de la campaña.
Esto representa un panorama adverso para el gobierno de Javier Milei en lo que es la provincia de Buenos Aires. Además, se suma a otras encuestas que marcan un desgaste en la imagen del presidente y una creciente preocupación por la situación económica.
Por otro lado, la participación a votar se proyecta alta, con el 76,8% de los consultados afirmando que "seguramente vaya a votar", sumado a un 10,6% que lo considera "muy probable".
Solo un 3% ve "poco probable" su asistencia y el 1,4% descarta votar, mientras que el 8,2% permanece indeciso.
En las últimas elecciones bonaerenses, Nueva Comunicación proyectó casi 43% para Fuerza Patria y casi 34% para la Alianza La Libertad Avanza, con un mix de encuestas telefónicas asistidas (CATI) y domiciliarias. El resultado, finalmente, fue de 47% contra 34%.
