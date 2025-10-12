La encuesta que preocupa a Milei a dos semanas de las elecciones: los números no le dan

Por otro lado, la participación a votar se proyecta alta, con el 76,8% de los consultados afirmando que "seguramente vaya a votar", sumado a un 10,6% que lo considera "muy probable".

Solo un 3% ve "poco probable" su asistencia y el 1,4% descarta votar, mientras que el 8,2% permanece indeciso.

En las últimas elecciones bonaerenses, Nueva Comunicación proyectó casi 43% para Fuerza Patria y casi 34% para la Alianza La Libertad Avanza, con un mix de encuestas telefónicas asistidas (CATI) y domiciliarias. El resultado, finalmente, fue de 47% contra 34%.